العنوان: متضررون جدد يتحركون قضائيًا ضد "إكس إيه آي"

أيّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحرك أساتو القضائي، واصفًا الصور التي أُنتجت عنها بأنها "مقززة". كما قال وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل إن على السياسيين في المملكة المتحدة أن يكونوا حازمين في محاسبة ماسك...

تقدّم متضررون جدد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك، بعد أن رفعت النائبة العمالية البريطانية جيس أساتو دعوى اختبارية ضد الشركة، على خلفية محتوى جنسي مهين أنتجته أداة الذكاء الاصطناعي "غروك".

وقال محامي أساتو، رافي نايك، المدير القانوني في شركة المحاماة "إيه دبليو أو"، إن عددًا من المشتكين تواصلوا معه بعد إعلان النائبة البريطانية مقاضاة شركة ماسك أمام المحكمة العليا في لندن، مطالبين بالتحرك ضد محتوى غير توافقي ومهين أنشأه "غروك".

وتقول دعوى أساتو إن "إكس إيه آي" انتهكت قوانين حماية البيانات واعتدت على خصوصيتها، بعدما سمحت بإنتاج وتداول صور مزيفة لها بملابس سباحة، إضافة إلى مقطع مولّد بالذكاء الاصطناعي قالت إنه يُظهرها وهي تُخدّر وتُحضّر لاعتداء جنسي.

ويرى نايك أن القضية قد تشكل اختبارًا قانونيًا مهمًا لمسؤولية مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن الشركات التي تبني هذه النماذج وتطرحها تتحمل تبعات الخيارات التصميمية التي تحدد كيفية عملها وحدود استخدامها.

وبحسب باحثين، تحولت موجة "بكينيفيكيشن" على منصة "إكس" في كانون الثاني/يناير الماضي إلى ظاهرة واسعة، بعدما أنتج "غروك" نحو ثلاثة ملايين صورة جنسية خلال أقل من أسبوعين، عبر أوامر تتيح تعديل صور أشخاص حقيقيين، بينها طلبات بوضع نساء في ملابس سباحة أو نزع ملابسهن.

ولاحقًا، وضعت شركة ماسك هذه التقنية خلف نظام اشتراك مدفوع، وقلّصت قدرة روبوت المحادثة على تنفيذ أوامر المستخدمين الرامية إلى إنتاج صور جنسية.

وقالت أساتو إن هدفها من الدعوى هو تأكيد مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي عن القرارات التقنية التي تتخذها عند إطلاق منتجاتها، مشيرة إلى أن مهندسي الشركة وماسك كان بإمكانهم اعتماد قيود تمنع "غروك" من إنتاج صور جنسية، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

وأضافت أن مشاهدة صور مزيفة وغير توافقية لها كانت تجربة مؤذية نفسيًا، معتبرة أن ما حدث يمس جوهر الحق في الموافقة والخصوصية. كما قالت إن ماسك ساهم في تضخيم موجة الكراهية ضدها، بعدما شارك منشورًا مسيئًا مرتبطًا بشكواها من المحتوى، قبل أن ينشر أحد المستخدمين مقطعًا مزيفًا أكثر قسوة ردًا على ذلك.

وتزامن الإعلان عن الدعوى مع تجدد الإساءات اللفظية بحق أساتو على منصة "إكس"، وظهور صورة مولّدة جديدة لها بملابس سباحة باستخدام أداة أخرى.

وأيّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحرك أساتو القضائي، واصفًا الصور التي أُنتجت عنها بأنها "مقززة". كما قال وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل إن على السياسيين في المملكة المتحدة أن يكونوا حازمين في محاسبة ماسك على المحتوى المتداول عبر منصاته، في ظل دوره المتزايد في النقاشات السياسية البريطانية.

ولم ترد شركة "إكس إيه آي" على طلب للتعليق.