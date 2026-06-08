طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد شركات التكنولوجيا القديمة إلى الواجهة

تشير هذه العودة إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الشركات المطورة للنماذج، بل تمتد إلى موردي العتاد والشبكات والذاكرة، بما يعيد تشكيل خريطة الرابحين في قطاع التكنولوجيا بعد عقود من فقاعة الإنترنت...

أعادت طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي شركات تكنولوجية قديمة إلى صدارة الأسواق، بعدما كانت من أبرز نجوم حقبة الإنترنت في التسعينيات قبل أن تفقد بريقها إثر انفجار فقاعة "الدوت كوم".

وتستفيد شركات مثل "ديل تكنولوجيز" و"نوكيا" و"لينوفو غروب" و"مايكرون تكنولوجي" و"إنتل" و"تكساس إنسترومنتس" و"سيسكو سيستمز" من سباق عالمي لبناء مراكز البيانات وتوفير الخوادم ومعدات الشبكات والتخزين والرقائق اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أسهم هذه الشركات السبع بمتوسط 158% خلال عام 2026، مضيفة مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، في موجة صعود امتدت إلى شركات كانت تُعد في التسعينيات من أبرز رهانات المستثمرين في التكنولوجيا.

وقال يان تاو بون، مدير محفظة في "نيوبرغر بيرمان"، إن اتساع بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كشف نقصًا كبيرًا في المعروض، خصوصًا في مكونات تقليدية أقل جاذبية للمستثمرين، مثل وحدات المعالجة المركزية والشبكات والتخزين والذاكرة.

وسجلت "ديل" قفزة حادة بعدما أظهرت نتائجها طلبًا قويًا على خوادم الذكاء الاصطناعي، لتستعيد الشركة، المعروفة تاريخيًا بالحواسيب الشخصية، موقعها بين المستفيدين من الموجة الجديدة. وكانت "ديل" قد فقدت أكثر من 80% من قيمتها بعد فقاعة الإنترنت، قبل أن تتحول إلى شركة خاصة عام 2013 ثم تعود إلى التداول العام في أواخر 2018.

أما "لينوفو"، التي بنت حضورها العالمي بعد استحواذها عام 2005 على وحدة الحواسيب الشخصية التابعة لـ"آي بي إم" وحقوق حواسيب "ثينك باد"، فاستفادت من توسعها في منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تشكل نحو 40% من مبيعاتها، ودفعت إيراداتها للنمو 20% خلال العام الماضي.

وفي أوروبا، ساعدت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي "نوكيا" على استعادة زخمها بعد سنوات من التراجع، خصوصًا عقب استحواذها عام 2025 على شركة "إنفينيرا" المتخصصة في الشبكات البصرية. وارتفع سهم الشركة الفنلندية بأكثر من 124% هذا العام، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن ذروته في حقبة الإنترنت.

وتحوّلت "سيسكو سيستمز"، التي كانت من رموز فقاعة الإنترنت، من معدات الشبكات التقليدية إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما ساعد سهمها على تجاوز مستوياته القياسية المسجلة في آذار/مارس 2000، مع توقعات إيرادات قوية وخطط لإعادة هيكلة تركز على الذكاء الاصطناعي.

كما تسعى "إنتل" إلى استعادة موقعها عبر تصنيع الرقائق للغير، بدعم من استثمارات وشراكات جديدة، بينها استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من "إنفيديا" واستخدام رقائق "زيون" في بعض أنظمتها، إضافة إلى تقارير عن اتفاق مبدئي مع "آبل" لتصنيع بعض الرقائق الخاصة بأجهزتها.

واستفادت "تكساس إنسترومنتس" من ارتفاع الطلب على الرقائق اللازمة لدعم خوادم الذكاء الاصطناعي عالية الاستهلاك للطاقة، إذ تجاوزت مبيعات وحدة مراكز البيانات لديها مليار دولار سنويًا، بعدما نمت بأكثر من 60% في عام 2025.

أما "مايكرون"، فكانت من أبرز الرابحين في المراحل المتقدمة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بفضل الطلب الكبير على ذاكرة النطاق الترددي العالي. وقفزت قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، بعدما انتقلت من تقييم 500 مليار دولار إلى هذا المستوى خلال 48 جلسة تداول فقط.

وتشير هذه العودة إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الشركات المطورة للنماذج، بل تمتد إلى موردي العتاد والشبكات والذاكرة، بما يعيد تشكيل خريطة الرابحين في قطاع التكنولوجيا بعد عقود من فقاعة الإنترنت.