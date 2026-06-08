"ميتا" تتهم "إن إس أو" بانتهاك أمر قضائي يمنع استهداف "واتساب"

قالت "ميتا" إن فرق الأمن التابعة لـ"واتساب" رصدت وأحبطت محاولات جديدة لهجمات تصيد إلكتروني مرتبطة بـ"إن إس أو"، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشبه ما يُعرف بـ"هجمات النقرة الواحدة"....

أعلنت شركة "ميتا" أنها باشرت إجراءات قانونية جديدة أمام محكمة فيدرالية أميركية ضد شركة التجسس الإسرائيلية "إن إس أو"، متهمة إياها بانتهاك أمر قضائي دائم يحظر عليها استهداف تطبيق "واتساب" ومستخدميه.

وقالت "ميتا" إن فرق الأمن التابعة لـ"واتساب" رصدت وأحبطت محاولات جديدة لهجمات تصيد إلكتروني مرتبطة بـ"إن إس أو"، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشبه ما يُعرف بـ"هجمات النقرة الواحدة"، التي تعتمد على دفع الضحية إلى النقر على رابط خبيث يؤدي إلى اختراق الجهاز أو الحسابات المرتبطة به.

وأضافت الشركة أنها أزالت حسابات ومجموعات تجريبية قالت إن "إن إس أو" أنشأتها على المنصة، فيما لم تصدر الشركة الإسرائيلية أي تعليق على الاتهامات.

ويأتي التحرك القضائي بعد حكم أميركي صدر العام الماضي ألزم "إن إس أو" بالتوقف عن استهداف "واتساب" ودفع تعويضات بقيمة أربعة ملايين دولار، منهياً نزاعاً قانونياً استمر أكثر من خمس سنوات.

وكانت "ميتا" قد اتهمت الشركة الإسرائيلية باستغلال ثغرة في "واتساب" عام 2019 لتثبيت برنامج التجسس "بيغاسوس" على هواتف نحو 1400 شخص حول العالم، بينهم صحافيون وناشطون حقوقيون ومعارضون سياسيون.

ورغم أن الحكم النهائي خفّض قيمة التعويضات مقارنة بمبلغ 167 مليون دولار الذي ورد في قرار أولي، فإن الأمر القضائي الدائم مثّل ضربة قانونية مهمة لـ"إن إس أو"، التي تواجه منذ سنوات اتهامات باستخدام برنامج "بيغاسوس" في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت "ميتا" أنها انضمت الشهر الماضي إلى 12 منظمة للحقوق المدنية وتحالف يضم باحثين في الأمن السيبراني وخبراء في الحقوق الرقمية، لدعم الطعون المقدمة ضد استئناف رفعته "إن إس أو" بهدف إلغاء الأمر القضائي.

وأثار برنامج "بيغاسوس" جدلاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة بسبب قدرته على اختراق الهواتف الذكية والوصول إلى محتوياتها، بما يشمل المكالمات والرسائل والبيانات الشخصية، إضافة إلى تشغيل أجهزة الهواتف عن بُعد لأغراض المراقبة.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت "إن إس أو" على قائمتها السوداء عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باستخدام تقنياتها في مراقبة نشطاء وصحافيين ومعارضين سياسيين.

كما أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال أيار/مايو الماضي أنهم لا يعتزمون رفع الشركة من القائمة، رغم مساعٍ بذلتها الشركة الإسرائيلية لإعادة النظر في القرار.