ألمانيا تتجه لتأسيس معهد وطني لسلامة الذكاء الاصطناعي

من المنتظر أن يتولى المعهد الجديد اختبار النماذج المتقدمة وتقييم تأثيراتها المحتملة في مجالات حساسة، تشمل الأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية وانتشار المعلومات المضللة...

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إنشاء معهد متخصص لسلامة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها على تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالنماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي ووضع أسس أكثر فاعلية للرقابة والتنظيم.

ويأتي المشروع ضمن توجه دولي متنامٍ لتأسيس معاهد متخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي، عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها النماذج التوليدية خلال السنوات الأخيرة، مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي"، وما أثارته من نقاشات حول المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها.

ومن المنتظر أن يتولى المعهد الجديد اختبار النماذج المتقدمة وتقييم تأثيراتها المحتملة في مجالات حساسة، تشمل الأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية وانتشار المعلومات المضللة، إضافة إلى المساهمة في تطوير معايير وإجراءات مشتركة لتعزيز سلامة هذه التقنيات.

وأوضحت الحكومة الألمانية أن المؤسسة الجديدة ستعمل على توحيد الخبرات والمهام الموزعة حاليًا بين عدد من الجهات الرسمية، كما ستعزز التعاون مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى بهدف الوصول إلى معايير دولية موحدة للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وكان المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات يؤدي جزءًا من هذه المهام خلال السنوات الماضية، فيما شارك في اجتماعات دولية ناقشت تنسيق معايير سلامة الذكاء الاصطناعي، من بينها اجتماع عُقد في سيول خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، ناقش مجلس الأمن القومي الألماني، برئاسة المستشار فريدريش ميرز، ملفات أمنية أخرى من بينها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، كما قرر مراجعة القوانين المتعلقة بتأمين السلع الأساسية وحماية البنية التحتية الحيوية لضمان جاهزيتها في أوقات الأزمات.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة الائتلافية الألمانية لتعزيز الاستجابة للمخاطر والتحديات الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات عالميًا لوضع أطر تنظيمية أكثر صرامة للتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.