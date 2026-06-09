"أوبن إيه آي" تتجه إلى البورصة بتقييم قد يبلغ تريليون دولار

بحسب تقديرات متداولة، تستهدف "أوبن إيه آي" تقييمًا قد يصل إلى تريليون دولار عند إدراج أسهمها للتداول، مع توقعات بإمكانية تنفيذ الطرح خلال الأشهر المقبلة...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، مطورة "شات جي بي تي"، تقديم ملف سري إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تمهيدًا لطرح عام أولي لأسهمها، في خطوة تضعها على خطى منافستها "أنثروبيك" وسط سباق متسارع بين شركات الذكاء الاصطناعي نحو أسواق المال.

وقالت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، إنها لم تحدد بعد حجم الطرح أو شروطه أو موعد تنفيذه، لكنها أوضحت أن تقديم الملف يمنحها مرونة أكبر لإطلاق الاكتتاب عندما ترى أن الظروف أصبحت مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الحاجة إلى تمويلات ضخمة لتطوير النماذج المتقدمة وبناء البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيلها.

وبحسب تقديرات متداولة، تستهدف "أوبن إيه آي" تقييمًا قد يصل إلى تريليون دولار عند إدراج أسهمها للتداول، مع توقعات بإمكانية تنفيذ الطرح خلال الأشهر المقبلة.

وجاء إعلان الشركة بعد فترة وجيزة من تقدم "أنثروبيك"، المطورة لنموذج "كلود"، بطلب مماثل للإدراج في البورصة الأميركية، عقب جولة تمويل رفعت قيمتها السوقية إلى نحو 965 مليار دولار.

ويرى محللون أن تحركات الشركتين تعكس توجها متزايدًا بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للاستفادة من أسواق المال في تمويل التوسع السريع، في ظل المنافسة المتصاعدة على تطوير النماذج الأكثر تقدماً.

وإذا نجحت "أوبن إيه آي" في تحقيق التقييم المستهدف، فستنضم إلى مجموعة محدودة من الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، إلى جانب شركات كبرى تستعد بدورها لدخول البورصة، من بينها "سبيس إكس".

وتشير تقديرات إلى أن الطروحات المرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي والفضاء قد تضيف تريليونات الدولارات إلى القيمة السوقية للأسهم الأميركية، ما يجعلها اختبارًا مهمًا لشهية المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتأسست "أوبن إيه آي" عام 2015 كمنظمة غير ربحية، قبل أن تعيد هيكلة نموذجها التشغيلي خلال السنوات الأخيرة لتأمين التمويل اللازم لتوسيع أعمالها ومشروعاتها البحثية، فيما يقود الشركة حاليًا سام ألتمان الذي سبق أن أشار إلى أن الإدراج في البورصة يمثل أحد المسارات المرجحة لمستقبل الشركة.