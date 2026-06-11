الأمم المتحدة تختار الرياض مقرا لأول مكتب عالمي للأمن السيبراني

وقّعت السعودية والأمم المتحدة اتفاقية لإنشاء أول مكتب لمعهد "يونيتار" متخصص بالأمن السيبراني في الرياض، بهدف دعم برامج التدريب والبحث وتطوير السياسات وبناء القدرات في المجال الرقمي. ومن المقرر أن يقود المكتب مبادرات دولية لتعزيز الكفاءات السيبرانية وتوسيع التعاون البحثي

اختارت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة بمعهدها للتدريب والبحث "يونيتار"، الرياض مقرا لأول مكتب للمعهد يُعنى بالأمن السيبراني، وذلك بمناسبة توقيع اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في الرياض بمقر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

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وسيعمل المكتب، الذي يتخذ من الرياض مقرا له، على إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات في مجال بناء القدرات وتطوير السياسات المرتبطة بالأمن السيبراني، وتنفيذ برامج الأبحاث والتطوير المشتركة بما يسهم في تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين والمتخصصين في المجال، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي.

وتلتقي مستهدفات مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث المعني بالأمن السيبراني، مع مسارات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة؛ لا سيما في مجالات برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل.

ولفت محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد بن محمد المزيد، النظر إلى أن اختيار الأمم المتحدة الرياض مقرا للمكتب يأتي امتدادا لموقع المملكة الدولي الرائد في قطاع الأمن السيبراني وفق مختلف المؤشرات الدولية، ومنها محافظتها للعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025.

ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ميشيل ماكدونو، أن الأمن السيبراني اليوم بات أولوية عالمية، وباتت معه الحاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي الذي بدوره يعزز الصمود السيبراني على المستوى الدولي.

وأفادت ماكدونو بأن مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في الرياض سيعمل بالتعاون مع الشركاء على سد الفجوات بالقدرات السيبرانية على المستوى الدولي، وتحويل المخاطر المشتركة إلى صمود سيبراني مشترك من خلال ربط الكيانات والمؤسسات بمختلف مناطق العالم.