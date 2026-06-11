الاتحاد الأوروبي يلزم "ميتا" بفتح "واتساب" أمام روبوتات الذكاء الاصطناعي المنافسة

يضاف هذا الملف إلى سلسلة من المواجهات التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي و"ميتا"، التي تواجه تحقيقات أخرى تتعلق بممارساتها الرقمية، كما تطعن الشركة في غرامة بقيمة 200 مليون يورو فُرضت عليها العام الماضي...

أمر الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" بإتاحة الوصول إلى تطبيق "واتساب" أمام مساعدي الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات منافسة خلال خمسة أيام عمل، في إطار تحقيق يتعلق بممارسات يُشتبه بأنها تعرقل المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.

وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، إن القرار يهدف إلى منع أضرار قد يصعب تداركها في سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن المفوضية تدرس ما إذا كانت القيود التي تفرضها "ميتا" على الوصول إلى "واتساب" تنتهك قواعد المنافسة الأوروبية.

وأكدت المفوضية أن التدبير المؤقت يأتي في ظل الحاجة إلى حماية المنافسة في سوق سريع النمو، وتمكين الشركات الأصغر والوافدين الجدد من منافسة الشركات الكبرى. كما أوضحت أن مخالفة القرار قد تعرض "ميتا" لغرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية في السنة المالية السابقة.

من جانبها، أعلنت "ميتا" عزمها الطعن في القرار، معتبرة أنه يمنح شركات كبرى، بينها "أوبن إيه آي"، إمكانية الوصول المجاني إلى خدماتها. وقال متحدث باسم الشركة إن الإجراء يمثل "تجاوزًا تنظيميًا" ستكون له تداعيات على الشركات الأوروبية التي تدفع مقابل هذه الخدمات.

ويأتي القرار بعد تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بشأن سياسة "ميتا" التي تمنع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجيين من الوصول إلى تطبيق المراسلة. وكانت الشركة قد اقترحت لاحقًا فرض رسوم مقابل هذا الوصول، إلا أن المفوضية رأت أن هذا الحل لا يحقق متطلبات المنافسة.

وقالت ريبيرا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه السماح للشركات الرقمية المهيمنة باستغلال نفوذها لتحديد الجهات القادرة على المنافسة أو الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن القرار يهدف أيضًا إلى ضمان حرية المستخدمين في اختيار المساعدات الذكية التي يرغبون باستخدامها عبر "واتساب".

ويضاف هذا الملف إلى سلسلة من المواجهات التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي و"ميتا"، التي تواجه تحقيقات أخرى تتعلق بممارساتها الرقمية، كما تطعن الشركة في غرامة بقيمة 200 مليون يورو فُرضت عليها العام الماضي بموجب قانون الأسواق الرقمية.