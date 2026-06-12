بيانات لاعبي "بوكيمون غو" تُستخدم لتطوير ذكاء اصطناعي عسكري

يُذكر أن "نيانتيك" باعت قسم ألعاب الفيديو التابع لها عام 2025 إلى شركة "سكوبلي" المملوكة للسعودية مقابل 3.5 مليارات دولار، بينما واصلت تطوير مشاريعها المرتبطة بالخرائط والذكاء الاصطناعي عبر "نيانتيك سباشال"...

كشفت تقارير حديثة أن بيانات جُمعت من مستخدمي لعبة "بوكيمون غو" أسهمت في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في فهم البيئات المادية والتعرف إلى معالمها، وهي تقنيات يمكن أن تُستخدم مستقبلاً في أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرات المسيّرة، بما في ذلك التطبيقات العسكرية.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان"، اعتمدت شركة "نيانتيك" المطورة للعبة على بيانات المسح المعزز للواقع التي وفرها اللاعبون عبر هواتفهم الذكية لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي أساسية، قبل نقل هذه التكنولوجيا إلى شركتها المنبثقة "نيانتيك سباشال".

وكانت "بوكيمون غو"، التي أُطلقت عام 2016 بالشراكة مع "نينتيندو"، قد أضافت عام 2021 ميزة اختيارية تتيح للمستخدمين تصوير مواقع حقيقية والحصول على مكافآت داخل اللعبة مقابل رفع التسجيلات إلى خوادم الشركة. واستخدمت هذه البيانات لاحقًا في بناء أنظمة قادرة على تفسير الفضاءات المادية والتعرف إلى العناصر المحيطة بها.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب شراكة أُعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بين "نيانتيك سباشال" وشركة "فانتور" المتخصصة في برمجيات الإدراك المكاني للطائرات المسيّرة. وتهدف الشراكة إلى تطوير تقنيات تسمح للطائرات بالتحرك وتحديد مواقعها في البيئات التي تتعرض فيها إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتشويش أو الانقطاع.

ووفقًا للطرفين، فإن بيانات اللاعبين لم تُنقل مباشرة إلى "فانتور"، إلا أنهما أكدا أن النماذج الأساسية التي جرى تدريبها باستخدام تلك البيانات تشكل جزءًا من التكنولوجيا التي يجري تطويرها ضمن التعاون الحالي.

وقالت "نيانتيك سباشال" إن عمليات المسح جُمعت بشكل طوعي من المستخدمين الذين اختاروا تفعيل الميزة، وبما يتوافق مع شروط الخدمة وسياسات الخصوصية المعمول بها آنذاك.

لكن الكشف عن الاستخدامات المحتملة لهذه البيانات أثار انتقادات من خبراء في الخصوصية والحقوق الرقمية، الذين حذروا من إعادة توظيف بيانات جُمعت لأغراض ترفيهية في تطبيقات قد تمتد إلى مجالات عسكرية أو أمنية دون إدراك كامل من المستخدمين لهذه الاحتمالات.

وأشار مختصون إلى أن القضية تعكس اتجاهاً أوسع يتمثل في إعادة استخدام البيانات التي تجمعها التطبيقات الرقمية لأغراض مختلفة عن تلك التي جُمعت من أجلها في الأصل، مستشهدين بحوادث سابقة استُخدمت فيها بيانات تطبيقات مدنية للكشف عن مواقع ومنشآت عسكرية.

ويأتي الجدل بالتزامن مع توسع "فانتور" في القطاع الدفاعي، بعدما أعلنت في شباط/فبراير الماضي حصولها على عقد مع الجيش الأميركي تصل قيمته إلى 217 مليون دولار لتوفير برمجيات تدريبية.

يُذكر أن "نيانتيك" باعت قسم ألعاب الفيديو التابع لها عام 2025 إلى شركة "سكوبلي" المملوكة للسعودية مقابل 3.5 مليارات دولار، بينما واصلت تطوير مشاريعها المرتبطة بالخرائط والذكاء الاصطناعي عبر "نيانتيك سباشال".