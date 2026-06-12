دعوى قضائية تتهم "إكس إيه آي" بفصل مهندس حذّر من مخاطر "غروك"

تطالب الدعوى بتعويضات مالية لم تُحدد قيمتها، استنادًا إلى مزاعم تتعلق بالفصل التعسفي والانتقام الوظيفي بالمخالفة لقوانين ولاية كاليفورنيا...

رفع مهندس سابق في شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك دعوى قضائية يتهم فيها الشركة بفصله من العمل بعد إثارته مخاوف تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي وآليات الحماية في روبوت الدردشة "غروك".

وتقدم ديفين كيم، الذي يتولى حاليًا رئاسة "مركز سلامة الذكاء الاصطناعي"، بالدعوى أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، مدعيًا أن إدارة الشركة استهدفته بسبب مطالباته المتكررة بفرض ضوابط وإجراءات أمان إضافية خلال تطوير "غروك".

وبحسب الدعوى، حذر كيم من أن عدم إعطاء الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي قد يعرض الشركة لمخاطر قانونية وأخلاقية، بما في ذلك استخدامات ضارة أو محتوى ينطوي على تمييز وانتهاكات أخرى. كما زعم أن اعتراضاته قوبلت بالرفض من جانب مسؤولين في الشركة.

ويقول كيم إنه انضم إلى "إكس إيه آي" عام 2024 ضمن أوائل الموظفين، قبل أن يتولى موقعًا قياديًا في الشركة. وتضيف الدعوى أنه فُصل من عمله في أيلول/سبتمبر الماضي قبل أيام من عرض كان يعتزم تقديمه للإدارة حول قضايا السلامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولم تصدر "إكس إيه آي" أو "سبيس إكس" تعليقًا فوريًا على الاتهامات الواردة في الدعوى.

وتأتي القضية في وقت تواجه فيه "إكس إيه آي" تدقيقًا متزايدًا بشأن منتجها "غروك". ففي اليوم نفسه الذي رُفعت فيه الدعوى، خلص تقرير صادر عن هيئة رقابية كندية إلى أن أداة توليد الصور التابعة لـ"غروك" انتهكت قوانين الخصوصية عبر إتاحة إنشاء ومشاركة صور مزيفة ذات طابع جنسي لأشخاص من دون موافقتهم.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق إدخال تعديلات على النظام للحد من التلاعب بصور الأشخاص الحقيقيين، وذلك بعد تحقيق فتحته السلطات الكندية مطلع العام الجاري. كما تواجه "غروك" تحقيقات وضغوطًا تنظيمية في عدد متزايد من الدول بسبب المحتوى الذي ينتجه.

وتشير الدعوى إلى أن كيم كان يعتقد أن إيلون ماسك يدعم تطبيق اختبارات وضوابط مناسبة للسلامة، إلا أنه يتهم بعض مسؤولي الشركة بعدم الالتزام بهذه التوجهات ورفض تنفيذ آليات الحماية التي اقترحها.

وتطالب الدعوى بتعويضات مالية لم تُحدد قيمتها، استنادًا إلى مزاعم تتعلق بالفصل التعسفي والانتقام الوظيفي بالمخالفة لقوانين ولاية كاليفورنيا.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد "سبيس إكس" لطرح عام أولي مرتقب، في وقت تتزايد فيه التدقيقات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمنتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة شركات ماسك.