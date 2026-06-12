قراصنة كوريا الشمالية وراء نحو نصف اختراقات شركات التكنولوجيا الأميركية

وفقًا للتقرير السنوي للشركة، فإن مجموعة أطلقت عليها اسم "فيموس تشوليما" نفذت 47% من عمليات الاختراق المنسوبة إلى جهات مدعومة من الحكومة الكورية الشمالية خلال الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل 2025 وأيار/مايو 2026...

كشفت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني أن مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية كانت مسؤولة عن نحو نصف عمليات الاختراق الإلكتروني الموثقة التي استهدفت شركات التكنولوجيا الأميركية خلال العام الماضي، ما يعزز المخاوف بشأن تنامي قدرات بيونغ يانغ في مجال الهجمات الرقمية.

ووفقًا للتقرير السنوي للشركة، فإن مجموعة أطلقت عليها اسم "فيموس تشوليما" نفذت 47% من عمليات الاختراق المنسوبة إلى جهات مدعومة من الحكومة الكورية الشمالية خلال الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل 2025 وأيار/مايو 2026.

وأشار التقرير إلى أن هذه المجموعات لم تعد تعتمد فقط على أساليب القرصنة التقليدية، بل طورت أساليب تعتمد على الخداع والتسلل إلى الشركات من الداخل. ويشمل ذلك انتحال صفة متخصصين في تكنولوجيا المعلومات أو مسؤولي توظيف، والتقدم بطلبات عمل لدى شركات أميركية باستخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي.

وبحسب "كراود سترايك"، يستخدم أفراد هذه الشبكات وثائق مزيفة، من بينها جوازات سفر مولدة أو معدلة رقميًا، لإخفاء هوياتهم الحقيقية وتجاوز القيود المفروضة على المواطنين الكوريين الشماليين في أسواق العمل الغربية.

وبعد الحصول على وظائف داخل الشركات المستهدفة، يتمكن المتسللون من الوصول إلى معلومات حساسة ومواد محمية بحقوق الملكية الفكرية، فيما تُحوَّل رواتبهم وأرباحهم في نهاية المطاف إلى النظام الكوري الشمالي. كما يلجأ بعضهم إلى ابتزاز الشركات عبر التهديد بنشر البيانات المسروقة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "تك كرانش" بأن القراصنة الكوريين الشماليين يواصلون استهداف شركات ومطوري تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة، بهدف الاستيلاء على أصول رقمية تستخدمها بيونغ يانغ للالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على وصولها إلى النظام المالي العالمي.

وتشير تقديرات إلى أن كوريا الشمالية حصدت مليارات الدولارات من العملات المشفرة المسروقة خلال السنوات الأخيرة، من بينها نحو ملياري دولار خلال عام 2025 وحده، ما يجعل الجرائم الإلكترونية أحد أبرز مصادر التمويل الخارجي للنظام.