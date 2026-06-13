"أنثروبيك" تعلّق الوصول إلى نموذجين للذكاء الاصطناعي لأمر حكومي

أعلنت "أنثروبيك" تعليق الوصول إلى نموذجَي "فايبل 5" و"ميثوس 5"؛ امتثالا لتوجيه حكومي أميركي مرتبط بالأمن القومي. ويحظر القرار وصول الرعايا الأجانب إلى النموذجين، بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية استغلال قدراتهما في عمليات القرصنة.

أعلنت شركة "أنثروبيك" تعليق إمكان الوصول إلى اثنين من أقوى نموذجين للذكاء الاصطناعي لديها، وذلك امتثالا لأمر صادر عن الحكومة الأميركية مرتبط بالأمن القومي.

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بعد 3 أيام فقط من الإطلاق الرسمي لنموذج "فايبل 5"، ذكرت الشركة في تدوينة أنها تلقت توجيها حكوميا يحظر على جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم الذين يعملون لدى "أنثروبيك"، الوصول إلى نموذجَي "فايبل 5" و"ميثوس 5"، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الشركة، إن "النتيجة الفعلية لهذا الأمر هي أنه يتعين علينا وقف نموذجي ’فايبل 5’ و’ميثوس 5’ لجميع عملائنا لضمان الامتثال للقرار".

ويأتي هذا التطور في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسوما تنفيذيا بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، يتيح فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدما تحت شعار الأمن السيبراني.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن الأمر جاء برسالة من وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك. ومن جهتها، قالت الشركة إن الرسالة لم توضّح ما الذي يثير قلق الحكومة تحديدا.

وأضافت أنها "فهمت أن الحكومة تعتقد أنها أصبحت على علم بطريقة لتجاوز أو نموذج ’فايبل 5’ ما يساعد في عمليات القرصنة.

وقد أُطلق "فايبل 5" يوم الثلاثاء الماضي، وهو نسخة من "ميثوس 5" محمية بإجراءات أمن إضافية.

و"ميثوس 5" هو نموذج ذكاء اصطناعي متقدّم، كانت شركة "أنثروبيك" رأت عدم إتاحته للعامة بسبب مخاوف من أن يصبح أداة بيد مقرصنين، إذ يتمتع بقدرات كبيرة على كشف نقاط ضعف في البرمجيات واستغلالها. وأما النموذج غير المقيّد من "ميثوس 5" فلم يُطرح إلا لشركات مختارة.

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي حصل على حق الوصول إلى "ميثوس" في وقت سابق من حزيران/ يونيو الحالي بعد أسابيع من المحادثات، إن التطور الأخير يؤكد "حاجة أوروبا إلى السيادة التكنولوجية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، "نأخذ علما ببيان ’أنثروبيك’، ونحن في طور التقييم".

وكشفت المفوضية هذا الشهر، عن إجراءات لتقليص اعتماد التكتل المكوَّن من 27 دولة على أميركا وآسيا في التقنيات الأساسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وقالت "أنثروبيك" إنها راجعت طرق "كسر الحماية" التي تدور حولها التكهنات، والفرص المتعلقة بالاختراق التي كشف عنها، لكنها لا تعتقد أن "فايبل 5" يمنح القراصنة قدرات لا تتيحها حاليا نماذج أخرى متاحة للعامة.

وأضافت الشركة أن أيا من خبراء الأمن لديها لم يعثر على "كسر شامل للحماية"، أي طريقة لتجاوز تدابير الأمان التي تمنع تقديم أي مساعدة للقراصنة.

وقالت "نختلف مع الرأي القائل إن اكتشاف كسر محتمل ضيق النطاق للقيود؛ ينبغي أن يكون سببا لسحب نموذج تجاري متاح لمئات الملايين من الأشخاص".

وأضافت "إذا طُبّق هذا المعيار على مستوى القطاع بأكمله، فإننا نعتقد أنه سيؤدي عمليا إلى وقف كل عمليات طرح النماذج الجديدة من جانب جميع مزوّدي نماذج الجبهة المتقدمة".