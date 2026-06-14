ثغرة خطيرة في "بيبول سوفت" تفتح الباب لهجمات واسعة على مؤسسات وجامعات

أبلغت "مانديانت" أكثر من 100 مؤسسة حول العالم باحتمال تعرضها للهجمات، وكانت غالبية الجهات المستهدفة في الولايات المتحدة...

حذّرت شركة "أوراكل" عملاءها من ثغرة أمنية شديدة الخطورة في نظام "بيبول سوفت" المستخدم لإدارة الموارد البشرية والرواتب، بعدما كشفت تحقيقات أمنية عن استغلالها في حملة اختراق واسعة نُسبت إلى مجموعة "شيني هانترز" الإجرامية.

وأفادت شركة "مانديانت"، التابعة لـ"غوغل" والمتخصصة في الاستجابة للحوادث السيبرانية، بأن المهاجمين استغلوا ثغرة من نوع "اليوم صفر" في مكوّن "إدارة البيئة" ضمن النظام، ما أتاح تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد دون الحاجة إلى بيانات اعتماد أو صلاحيات مسبقة.

وأبلغت "مانديانت" أكثر من 100 مؤسسة حول العالم باحتمال تعرضها للهجمات، وكانت غالبية الجهات المستهدفة في الولايات المتحدة. وشكلت الجامعات والكليات أكثر من ثلثي الضحايا، من بينها جامعة نوتنغهام التي أكدت تعرض كمية كبيرة من بيانات الطلبة للاختراق، مشيرة إلى أن الحادثة أصبحت محل تحقيق جنائي.

وفي خطوة تعكس خطورة التهديد، أدرجت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA) الثغرة ضمن قائمة الثغرات المعروفة المستغلة، مؤكدة استخدامها في هجمات مرتبطة ببرمجيات الفدية. كما طالبت الوكالة المؤسسات الفيدرالية المدنية بمعالجة الخلل بصورة عاجلة.

ووقعت الهجمات خلال الفترة الممتدة بين 27 أيار/مايو و9 حزيران/يونيو، مستفيدة من الثغرة التي تحمل الرمز CVE-2026-35273، والتي حصلت على درجة خطورة بلغت 9.8 من أصل 10.

وأكدت "أوراكل" أن الثغرة تؤثر في إصداري "PeopleTools" 8.61 و8.62، مشددة على ضرورة تطبيق إجراءات الحماية الموصى بها بشكل فوري للحد من مخاطر الاستغلال، من دون أن تربط رسميا بين الخلل والحملة الأخيرة.

وبحسب تقرير "مانديانت"، استخدم المهاجمون بنية تحتية تضمنت نسخة معدلة من منصة "ميش سنترال" مفتوحة المصدر للإدارة عن بُعد، جرى تمويهها لتبدو كخدمات سحابية مشروعة بهدف تسهيل عمليات التسلل والحفاظ على الوصول إلى الأنظمة المستهدفة.

وأشارت الشركة إلى أن بعض المؤسسات تمكنت من احتواء الهجمات أو سد الثغرة قبل استغلالها بالكامل، بينما تعرضت جهات أخرى لاختراقات أدت إلى تسريب بياناتها على مواقع تديرها مجموعة "شيني هانترز".

وفي السياق ذاته، رصد باحثون في شركة "سينسيس" ما لا يقل عن 40 خادما مكشوفا على الإنترنت يستخدم نظام "بيبول سوفت"، مؤكدين أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.

كما ربط باحثون في شركة "هالسيون" الحملة الحالية بسلسلة من العمليات الأخيرة المنسوبة إلى "شيني هانترز"، من بينها الهجوم الذي استهدف شركة "إنستركتشر" المطورة لمنصة "كانفاس" التعليمية، ما يشير إلى استمرار نشاط المجموعة في استهداف مؤسسات التعليم والبنى التقنية واسعة الانتشار.