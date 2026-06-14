مذكّرات استدعاء قضائيّة: 42 ولاية أميركية تطالب "أوبن إيه آي" بوثائق حول سلامة منتجاتها

تلقت شركة "أوبن إيه آي" مذكرة استدعاء قضائية من تحالف يضم 42 مدعياً عاماً في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد التدقيق الرسمي على شركات الذكاء الاصطناعي وممارساتها التجارية وتأثير منتجاتها على المستخدمين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مذكرة الاستدعاء الصادرة عن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك تطالب الشركة بتسليم مجموعة واسعة من الوثائق المتعلقة بأنشطتها التشغيلية وسياساتها الداخلية.

وتشمل الطلبات معلومات حول أساليب التسويق وجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم، وآليات التعامل مع البيانات الشخصية والبيانات الصحية، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالأطفال وكبار السن، وطريقة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وظاهرة "مجاراة المستخدم" التي قد تدفع النماذج إلى تأكيد آراء المستخدم أو التماهي معها بصورة مفرطة.

وأكدت "أوبن إيه آي" أنها ستتعاون مع الجهات المعنية، مشددة على التزامها بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة. وقالت الشركة إن المخاوف التي أثارها المدعون العامون تؤخذ على محمل الجد، وإنها تعتزم العمل معهم بشكل بنّاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من دعوى رفعتها ولاية فلوريدا ضد "أوبن إيه آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، اتهمت فيها الشركة بتجاهل تحذيرات داخلية تتعلق بالمخاطر المحتملة لمنتجاتها وطرح تقنيات قد تتسبب بأضرار للمستخدمين.

كما فتحت سلطات فلوريدا في نيسان/أبريل تحقيقاً جنائياً بشأن استخدام روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" من قبل منفذ هجوم مسلح وقع في جامعة ولاية فلوريدا العام الماضي وأسفر عن مقتل شخصين.

وتركز التحقيقات على طبيعة التفاعلات التي أجراها المشتبه به مع الروبوت خلال مرحلة التخطيط للهجوم.

وفي سياق متصل، تواجه شركات أخرى عاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً مماثلاً. فقد وجّه المدعون العامون رسالة مشتركة إلى شركات "ميتا" و"أنثروبيك" و"غوغل" و"إكس إيه آي"، دعوها فيها إلى تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من التأثيرات السلبية المحتملة لروبوتات الدردشة.

وحذر المدعون من أن مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يواجهون مسؤولية قانونية عن مخرجات منتجاتهم إذا ثبت أنها شجعت مستخدمين على ارتكاب أفعال إجرامية أو سلوكيات ضارة.

وفي ملف منفصل، كانت سلطات كاليفورنيا قد أعلنت مطلع العام الجاري فتح تحقيق بشأن استخدام روبوت الدردشة "غروك" التابع لشركة "إكس إيه آي" في إنتاج كميات كبيرة من الصور الجنسية التي استهدفت نساء وأطفالاً، وسط مزاعم باستخدامها في حملات مضايقة عبر منصة "إكس".