هجوم إلكتروني يعطل خدمات أربعة بنوك إيرانية

أعلنت مجموعة "بلاك وولفز" (Black Wolves) الإيرانية للقرصنة مسؤوليتها عن الهجوم، وكتبت عبر منصة تليغرام: "هناك حرب صامتة تتكشف، وإيران تتعرض لهجوم سيبراني"...

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تعرضها لـ"هجوم إلكتروني محدود" سبّب اضطراب خدمات أربعة بنوك إيرانية، هي البنك الوطني الإيراني (National Bank of Iran)، وبنك تجارت (Bank Tejarat)، وبنك صادرات إيران (Bank Saderat Iran)، وبنك توسعه صادرات (Bank Tosee Saderat).

وقال مجلس تنسيق البنوك في إيران، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، إن "الفرق الفنية نفّذت على الفور الإجراءات الوقائية والحمائية اللازمة لحماية بيانات العملاء والبنية التحتية المصرفية في البلاد، بعد رصد مؤشرات غير اعتيادية".

وأضاف المجلس: "تشير التحقيقات الفنية التفصيلية إلى أن هذا الاضطراب نجم عن هجوم إلكتروني محدود استهدف البنية التحتية المشتركة للاتصالات الخاصة بهذه البنوك الأربعة. ولحسن الحظ، لم يحدث أي وصول غير مصرح به إلى معلومات العملاء، ولم تُحذف أي بيانات". وأوضح البيان أن جميع أنظمة البنية التحتية أصبحت الآن تحت سيطرة الخبراء الفنيين، مشيرًا إلى أن عمليات الاستعادة وتعزيز الأمن لا تزال مستمرة.

وأعلنت مجموعة "بلاك وولفز" (Black Wolves) الإيرانية للقرصنة مسؤوليتها عن الهجوم، وكتبت عبر منصة تليغرام: "هناك حرب صامتة تتكشف، وإيران تتعرض لهجوم سيبراني".