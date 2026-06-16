محكمة ألمانية تُحمّل غوغل مسؤولية أخطاء ملخصات الذكاء الاصطناعي

رغم أن الحكم لا يزال ابتدائيًا، فإنه قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم الأطر القانونية الناظمة لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من الدول...

قضت محكمة ميونخ الإقليمية في ألمانيا، في حكم أولي قد يشكل سابقة قانونية مهمة، بتحميل شركة "غوغل" مسؤولية المعلومات غير الصحيحة التي تظهر ضمن ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي في محرك البحث.

وجاء القرار على خلفية دعوى رفعتها شركتا نشر مقرهما ميونخ، من بينهما موقع "ذا ديكودر" المتخصص في التكنولوجيا، بعد أن نسبت إليهما ملخصات الذكاء الاصطناعي مزاعم تتعلق بممارسات تجارية مشبوهة وعمليات احتيال وتزوير.

وكانت الشركتان قد طالبتا "غوغل" سابقًا بإزالة هذه المعلومات، إلا أن الشركة رفضت تحمّل المسؤولية، مستندة إلى التحذيرات المرفقة بالميزة والتي تدعو المستخدمين إلى التحقق من صحة المعلومات بشكل مستقل.

وتمحور النزاع حول ما إذا كانت ملخصات الذكاء الاصطناعي تُعامل قانونيًا بوصفها امتدادًا لنتائج البحث التقليدية، أم أنها تُعد محتوى جديدًا تنتجه الشركة بنفسها. وفي حين تتمتع محركات البحث عادة بحماية قانونية لأنها تعرض محتوى صادرًا عن جهات خارجية، رأت المحكمة أن ملخصات الذكاء الاصطناعي تختلف عن الروابط التقليدية لأنها تعيد صياغة المعلومات وتقدمها في نصوص جديدة ومنظمة.

ورفضت المحكمة حجة "غوغل" بأن التنبيهات المرفقة بالميزة تعفيها من المسؤولية، معتبرة أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي يمثل مادة مستقلة تولدها أنظمة الشركة، وليس مجرد إعادة عرض لمحتوى منشور على مواقع أخرى.

من جهتها، أعلنت "غوغل" نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أن القضية تتعلق بأخطاء محددة في حالات بعينها، ولا تمس الأسس العامة لعمل ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي.

ويرى مراقبون أن القرار قد تكون له انعكاسات تتجاوز ألمانيا، إذ يطرح تساؤلات قانونية حول مسؤولية مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي عن المعلومات التي تنتجها نماذجهم. كما قد يؤثر في شركات أخرى تقدم خدمات مشابهة، مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، خصوصًا أن المحكمة اعتبرت أن التحذيرات التي تطلب من المستخدمين التحقق من المعلومات لا تكفي لإعفاء الشركات من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تولده أنظمتها.

ورغم أن الحكم لا يزال ابتدائيًا، فإنه قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم الأطر القانونية الناظمة لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من الدول.