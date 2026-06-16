"غوغل" تكشف حملة تجسس إلكتروني استهدفت أبحاثًا عسكرية وطبية في أميركا وكندا

لم تكشف "غوغل" عن أسماء الجهات المستهدفة، لكنها أوضحت أن المؤسسات المخترقة تنشط في مجالات تشمل تطوير الأدوية والتجارب السريرية وسياسات الصحة العامة والاستعداد العسكري، وتدير ميزانيات بحثية بمليارات الدولارات...

أعلنت شركة "غوغل" أن مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين نفذت حملة تجسس إلكتروني استمرت أكثر من عامين، استهدفت مؤسسات أكاديمية وطبية وعسكرية في الولايات المتحدة وكندا، قبل أن تُكتشف أنشطتها أواخر عام 2025.

ووفق تقرير صادر عن وحدة "ثريت إنتليجنس غروب" التابعة للشركة، امتدت الحملة بين أيلول/سبتمبر 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، وركزت على جمع معلومات تتعلق بالاستخبارات الدفاعية، والاستراتيجية العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمركبات غير المأهولة، وبرامج الحرب السيبرانية، إضافة إلى الأبحاث الطبية.

ولم تكشف "غوغل" عن أسماء الجهات المستهدفة، لكنها أوضحت أن المؤسسات المخترقة تنشط في مجالات تشمل تطوير الأدوية والتجارب السريرية وسياسات الصحة العامة والاستعداد العسكري، وتدير ميزانيات بحثية بمليارات الدولارات.

ونسبت الشركة الهجمات إلى مجموعة تطلق عليها اسم "UNC6508"، وهي جهة تصفها بأنها حديثة نسبيًا وغير معروفة على نطاق واسع. وقال لوك ماكنمارا، نائب كبير المحللين في "ثريت إنتليجنس غروب"، إن أساليب المجموعة تتوافق مع أنماط تجسس إلكتروني ارتبطت سابقًا بجهات صينية، وتركز على جمع معلومات يُعتقد أنها تحظى باهتمام الحكومة الصينية.

وبحسب التقرير، بدأت الحملة باستغلال ثغرات أمنية في خوادم تشغل منصة "REDCap"، وهي أداة تستخدمها مؤسسات بحثية ومنظمات غير ربحية لإدارة الاستبيانات وقواعد البيانات عبر الإنترنت.

واستخدم المهاجمون برمجيات خبيثة للحصول على بيانات اعتماد الدخول الخاصة بالمستخدمين، ما أتاح لهم التسلل إلى الشبكات المستهدفة. كما أنشأوا نظامًا آليًا لإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن كلمات ومصطلحات محددة إلى حساب "جيميل" خاضع لسيطرتهم.

وشملت قائمة المصطلحات المستهدفة نحو 150 كلمة وعبارة، بينها عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف تخص أفرادًا داخل المؤسسات المخترقة، إضافة إلى مصطلحات مرتبطة بالسياسات الجيوسياسية، والاستراتيجيات العسكرية، والتقنيات المتقدمة، والأبحاث الطبية.

وأكدت "غوغل" أنها تمكنت في نهاية المطاف من تحديد عدد من المؤسسات المتضررة في الولايات المتحدة وكندا، وأبلغتها بالاختراقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم تصدر السفارة الصينية في واشنطن تعليقًا فوريًا على الاتهامات، فيما تواصل بكين نفيها المتكرر للضلوع في أنشطة قرصنة إلكترونية أو دعمها.