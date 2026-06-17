مفاوضات لرفع القيود عن "فايبل 5" ودعوى جديدة تلاحق "أنثروبيك"

كانت الشركة قد طرحت النموذج الأسبوع الماضي بوصفه أول إصدار متاح على نطاق واسع من عائلة "ميثوس" المتقدمة، مؤكدة تزويده بآليات تمنع استغلاله في أنشطة خطرة أو غير قانونية...

تجري شركة "أنثروبيك" مباحثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة للتوصل إلى تفاهم يسمح بإعادة إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي "فايبل 5"، بعدما فرضت السلطات الأميركية قيودًا على استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإجراءات الحماية التقنية.

وكانت الشركة قد طرحت النموذج الأسبوع الماضي بوصفه أول إصدار متاح على نطاق واسع من عائلة "ميثوس" المتقدمة، مؤكدة تزويده بآليات تمنع استغلاله في أنشطة خطرة أو غير قانونية.

غير أن تقارير أشارت إلى نجاح باحثين في تجاوز بعض هذه القيود، ما أثار قلق الجهات الحكومية ودفعها إلى التدخل.

وبحسب تقارير صحافية أميركية، تلقّت "أنثروبيك" أمرًا حكوميًا يقضي بمنع وصول المستخدمين الأجانب إلى النموذج، قبل أن تعمد إلى تعطيله عالميًا لضمان الامتثال للقرار.

وأعقب ذلك سلسلة اجتماعات افتراضية وحضورية بين مسؤولي الشركة وممثلين عن الإدارة الأميركية، بمشاركة وزارة التجارة ومسؤولين عن الأمن السيبراني.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن التوتر بين الطرفين بدأ قبل إطلاق النموذج، بعدما وسّعت "أنثروبيك" قائمة الجهات التي حصلت على وصول مبكر إلى "ميثوس" دون إبلاغ السلطات فورًا.

وأثار ذلك مخاوف إضافية بعد إدراج شركة اتصالات كورية جنوبية قيل إن لديها ارتباطات محتملة بالصين، قبل أن يُلغى وصولها لاحقًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن رفع القيود يبقى ممكنًا إذا أثبتت الشركة أنها عززت إجراءات الحماية وأكملت مراجعة الجهات التي حصلت على النموذج المتقدم، مؤكدين أن النقاش يقتصر على "فايبل 5" ولا يشمل بقية منتجات الشركة.

وفي تطور منفصل، تواجه "أنثروبيك" دعوى قضائية في كاليفورنيا تتهمها بتضليل المشتركين في باقاتها الأعلى سعرًا بشأن حدود الاستخدام الفعلية لخدمة "كلود". ويقول المدعي إن الشركة روّجت لباقات توفر سعات استخدام أكبر بكثير من الخطة الأساسية، بينما كانت القيود العملية أكثر تشددًا مما توحي به المواد التسويقية.

وطالب مقدّم الدعوى بتعويض المشتركين في هذه الباقات منذ إبريل/نيسان 2025، كما يسعى إلى تحويل القضية إلى دعوى جماعية. ووفق الشكوى، اضطر بعض المستخدمين إلى شراء سعات إضافية بعد استنفاد حصصهم بوتيرة أسرع من المتوقع، رغم اشتراكهم في الباقات الأعلى كلفة.

ولم تعلّق "أنثروبيك" على الدعوى، التي تأتي في وقت تشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي منافسة متصاعدة بين الشركات الكبرى لتوسيع قاعدة المستخدمين وتطوير نماذج أكثر تقدماً.