"سبيس إكس" تستحوذ على "كيرسور" في صفقة بقيمة 60 مليار دولار

كان ماسك قد أقر سابقًا بأن شركة "إكس إيه آي" التابعة له متأخرة عن بعض المنافسين في أدوات توليد الشيفرات البرمجية، مشيرًا إلى أنها استقطبت بالفعل عددًا من مهندسي "كيرسور" لدعم جهودها في هذا المجال...

وافقت شركة "سبيس إكس" على الاستحواذ على شركة "كيرسور" المتخصصة في أدوات البرمجة المعززة بالذكاء الاصطناعي، في صفقة تقدر قيمة الشركة الناشئة بنحو 60 مليار دولار، ضمن مساعي إيلون ماسك لتعزيز موقعه في سوق أدوات تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب إفصاح رسمي، سيحصل مستثمرو "كيرسور" على أسهم في "سبيس إكس" استنادًا إلى التقييم المتفق عليه، فيما يُتوقع استكمال عملية الدمج خلال الربع الثالث من عام 2026.

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي امتلاكها حق الاستحواذ على "كيرسور" في وقت لاحق من العام، لكنها أرجأت تنفيذ الخطوة بسبب إجراءات مرتبطة بطرحها العام الأولي.

ومن المنتظر أن تمنح الصفقة "سبيس إكس" دفعة قوية في مجال البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتنافس فيه مع شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة للأفراد والشركات.

وكان ماسك قد أقر سابقًا بأن شركة "إكس إيه آي" التابعة له متأخرة عن بعض المنافسين في أدوات توليد الشيفرات البرمجية، مشيرًا إلى أنها استقطبت بالفعل عددًا من مهندسي "كيرسور" لدعم جهودها في هذا المجال.

وتعد "كيرسور" من أبرز الشركات الصاعدة في سوق أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ توفر حلولًا تساعد المطورين على كتابة الأكواد البرمجية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها بكفاءة أعلى. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا مع تزايد الإقبال على أدوات البرمجة التي تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة.

وتعكس الصفقة تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى للسيطرة على سوق البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد توسعًا متسارعًا مع تزايد الاعتماد على الأتمتة وتوليد الأكواد في تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.