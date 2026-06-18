وثيقة أميركية تكشف استخدام "غروك" في عمليات عسكرية خلال الحرب على إيران

يعد هذا أول إقرار رسمي معلن من الإدارة الأميركية باستخدام "غروك" في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المتصاعد بشأن توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في الحروب...

أظهرت وثيقة قانونية قدمتها الحكومة الأميركية أن نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك"، التابع لشركة "إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك، استُخدم ضمن عمليات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران.

وجاء الكشف في مذكرة مؤرخة في 15 حزيران/يونيو، قُدمت في إطار دعوى بيئية تستهدف توربينات غاز تُستخدم لتزويد مركز بيانات ضخم تابع لشركة "إكس إيه آي" بالطاقة.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن وقف تشغيل هذه المنشآت قد يضر بالأمن القومي والاقتصادي وأمن الطاقة، نظراً إلى ارتباطها بتقنيات ذكاء اصطناعي تدعم عمليات عسكرية لوزارة الدفاع.

واستندت الحكومة في مرافعتها إلى شهادة مسؤول الذكاء الاصطناعي في البنتاغون، كاميرون ستانلي، الذي أكد أن "غروك" يُستخدم ضمن مشروع "مايفن"، وهو برنامج عسكري يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد الأهداف.

وأوضح ستانلي أن أنظمة "مايفن سمارت" ساعدت القوات الأميركية على تنفيذ أكثر من 2000 ضربة استهدفت نحو 2000 هدف خلال 96 ساعة في العملية العسكرية التي أطلقت عليها الولايات المتحدة اسم "الغضب الملحمي"، مشيدًا بما وصفه بتحسن الكفاءة التشغيلية بفضل النسخة الحكومية من "غروك".

ويأتي ذلك بعد إنهاء الحكومة الأميركية في شباط/فبراير عقودها مع شركة "أنثروبيك"، إثر خلافات تتعلق بقيود فرضتها الشركة على استخدام نماذجها في تنفيذ ضربات عسكرية مؤتمتة بالكامل أو في تطبيقات المراقبة واسعة النطاق. وبعد ذلك اتجهت وزارة الدفاع إلى التعاون مع شركات أخرى، من بينها "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"إكس إيه آي".

وتزامن الكشف مع دعوى رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ضد "إكس إيه آي"، متهمةً الشركة بتشغيل عشرات التوربينات الغازية دون تصاريح بيئية، بما يشكل انتهاكًا لقانون الهواء النظيف. وتقول الجمعية إن الانبعاثات تؤثر في أحياء يقطنها غالبية من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية، بينما تؤكد الشركة أن التوربينات مؤقتة ولا تخضع لتلك المتطلبات التنظيمية.

وحذر مسؤول البنتاغون من أن أي تعطيل لإمدادات الطاقة الخاصة بمراكز البيانات قد يؤثر في القدرات الدفاعية الأميركية، معتبرًا أن تشغيل البنية التحتية للحوسبة المتقدمة بات يوازي في أهميته إنتاج الذخائر التقليدية. وأضاف أن مستخدمي شبكة وزارة الدفاع يتبادلون يومياً نحو 1.5 مليار كلمة لدعم العمليات اللوجستية والتحليلات والتخطيط العسكري.

ويعد هذا أول إقرار رسمي معلن من الإدارة الأميركية باستخدام "غروك" في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المتصاعد بشأن توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في الحروب، وسط مخاوف أخلاقية وقانونية تتعلق بأتمتة قرارات الاستهداف والعمليات القتالية.