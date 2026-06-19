إستونيا تتجه لمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي هويات رقمية مستقلة

يتزامن هذا المسار مع تصاعد الجدل حول المسؤولية القانونية عن أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي. وشهدت الفترة الأخيرة أحكامًا قضائية حمّلت شركات تقنية مسؤولية الأضرار الناتجة عن معلومات أو نصائح قدمتها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي...

أعلن رئيس الوزراء الإستوني، كريستن ميخال، دعمه إعداد تشريع جديد يمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي هويات رقمية وأرقام تعريف خاصة بهم، في خطوة تهدف إلى ضبط الصلاحيات الممنوحة لهذه الأنظمة وتعزيز القدرة على مراقبة أنشطتها ومساءلتها.

وأوضح ميخال، في منشور عبر منصة "إكس"، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يحصلون على صلاحيات واسعة تتيح لهم الوصول إلى بيانات المستخدمين وخدماتهم الرقمية، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الصلاحيات محددة وقابلة للتدقيق والرقابة. كما كلّف المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي التابع للحكومة بإعداد الأطر القانونية اللازمة للشروع في تطبيق المبادرة.

وتسعى إستونيا، التي تعد من أكثر الدول اعتمادًا على الخدمات الرقمية، إلى أن تصبح أول دولة تمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي هويات رقمية مستقلة. ويستند هذا التوجه إلى البنية الرقمية المتطورة التي تشمل الهوية الرقمية، ونظام "إكس رود"، والتوقيع الإلكتروني، وأنظمة تتبع البيانات.

وتبرز أهمية المقترح في ظل اعتماد المواطنين والشركات على الخدمات الرقمية لإنجاز معاملات رسمية متعددة، مثل توقيع المستندات وحجز المواعيد الحكومية والطبية. وفي الوضع الحالي، يتطلب تنفيذ بعض هذه المهام منح وكيل الذكاء الاصطناعي صلاحيات واسعة مرتبطة بالهوية الرقمية للمستخدم، ما يثير تحديات تتعلق بتحديد المسؤولية القانونية والإدارية.

وبموجب التصور المطروح، سيحصل كل وكيل ذكاء اصطناعي على هوية رقمية مستقلة بصلاحيات محددة، بما يتيح تنفيذ المهام الموكلة إليه دون الوصول غير المقيد إلى بيانات المستخدم أو صلاحياته الكاملة.

ويأتي التوجه الإستوني بالتوازي مع مبادرات مشابهة في دول أخرى. ففي الأرجنتين تُناقش مقترحات تسمح بإنشاء شركات تُدار بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي ضمن أطر قانونية محددة، بينما اعتمدت الصين أنظمة تعريف للروبوتات العاملة في المصانع والمرافق المختلفة لتسهيل تتبعها وتحديد الجهات المالكة لها.

كما يتزامن هذا المسار مع تصاعد الجدل حول المسؤولية القانونية عن أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الفترة الأخيرة أحكامًا قضائية حمّلت شركات تقنية مسؤولية الأضرار الناتجة عن معلومات أو نصائح قدمتها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الدعوات إلى وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحًا لمحاسبة هذه التقنيات ومراقبة استخداماتها.