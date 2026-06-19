"كومودور" تعود بهاتف يحدّ من التواصل الاجتماعي ويستحضر التسعينيات

تعود جذور الشركة إلى حقبة ازدهار الحواسيب الشخصية، إذ اشتهرت بإنتاج حاسوب "كومودور 64" الذي أُطلق عام 1982 ويُعد من أكثر الحواسيب الشخصية مبيعًا في التاريخ...

كشفت شركة "كومودور"، إحدى أبرز العلامات التقنية في ثمانينيات القرن الماضي، عن هاتف جديد قابل للطي يحمل اسم "كومودور كول باك 8020"، في خطوة تمثل عودة الشركة إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية عبر منتج يراهن على تقليل الاعتماد على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

ويعتمد الهاتف على تصميم مستوحى من هواتف التسعينيات، مع لوحة مفاتيح تقليدية من نوع "T9" وشاشة تعمل باللمس عند الحاجة فقط، في محاولة لتقديم تجربة استخدام أبسط من الهواتف الذكية السائدة.

وتصف "كومودور" الجهاز بأنه بديل عن نمط الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة، إذ يوفر بيئة خالية من خدمات "غوغل" ويعمل بنظام التشغيل "سيلفيش أو إس" المطور من شركة "جولا" الفنلندية، التي أسسها مهندسون سابقون في "نوكيا".

ورغم توجهه نحو الحد من الإدمان الرقمي، يتيح الهاتف تشغيل تطبيقات المراسلة الفورية مثل "واتساب" و"تلغرام" و"سيغنال"، بينما يمنع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي التقليدية، على الرغم من قدرته التقنية على تشغيلها.

ويضم الجهاز كاميرا بدقة 48 ميغابكسل، ومعالج "ميديا تيك هيليو جي 81"، وذاكرة تخزين بسعة 64 غيغابايتًا قابلة للتوسعة، إلى جانب ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغابايتات وبطارية قابلة للاستبدال.

كما يتميز الهاتف بأضواء "إل إي دي" قابلة للتخصيص وتصميم يعيد إحياء ملامح الأجهزة الكلاسيكية، في وقت تتزايد فيه شعبية الأجهزة التي تستهدف المستخدمين الراغبين في تقليل وقت استخدام الشاشات.

ويُطرح الهاتف بسعر يقارب 500 دولار، وهو سعر قد يثير تساؤلات لدى بعض المستهلكين مقارنة بما توفره الهواتف الذكية التقليدية ضمن الفئة السعرية نفسها.

وتعتبر "كومودور" أن جهازها الجديد يشغل موقعًا وسطًا بين الهواتف البسيطة محدودة الوظائف والهواتف الذكية الكاملة، مستهدفة شريحة من المستخدمين الباحثين عن التوازن بين الاتصال الرقمي وتقليل التشتت.

وتعود جذور الشركة إلى حقبة ازدهار الحواسيب الشخصية، إذ اشتهرت بإنتاج حاسوب "كومودور 64" الذي أُطلق عام 1982 ويُعد من أكثر الحواسيب الشخصية مبيعًا في التاريخ.

وبعد انهيار الشركة خلال تسعينيات القرن الماضي، انتقلت حقوق علامتها التجارية إلى مستثمرين أعادوا إحياء الاسم التجاري في السنوات الأخيرة.