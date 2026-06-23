اختراق يسرّب آلاف الملفات المرتبطة بـ"آبل" و"تسلا"

بحسب المعلومات المتداولة، تتضمن الملفات المسربة وثائق تتعلق بعمليات تصنيع آبل ومواصفات المواد المستخدمة في بعض منتجاتها، إضافة إلى رسائل بريد إلكتروني وسجلات تشغيل ونسخ من وثائق تعريف خاصة بموظفين...

تعرضت شركة "تاتا إلكترونيكس" الهندية، إحدى أبرز موردي الإلكترونيات وأشباه الموصلات لشركتي "آبل" و"تسلا"، لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب أكثر من 200 ألف ملف يحتوي على بيانات ووثائق حساسة مرتبطة بالشركتين، وفق تقارير إعلامية.

وأعلنت مجموعة "ورلد ليكس" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى امتلاكها قاعدة بيانات يتجاوز حجمها 630 غيغابايت تضم ملفات مصنفة بحسب الشركات المتضررة. كما هددت بنشر كامل المحتوى عبر الشبكة المظلمة ما لم تُدفع فدية من الجهات المتأثرة.

وبحسب المعلومات المتداولة، تتضمن الملفات المسربة وثائق تتعلق بعمليات تصنيع آبل ومواصفات المواد المستخدمة في بعض منتجاتها، إضافة إلى رسائل بريد إلكتروني وسجلات تشغيل ونسخ من وثائق تعريف خاصة بموظفين.

كما شملت البيانات المسربة مستندات مرتبطة بشركة "تسلا"، بينها ملفات مصنفة كأسرار تجارية تعود إلى عام 2023، تتضمن رسومات ومعلومات تخص مشروع "هايلاند"، وهو الاسم الرمزي للتحديث الذي أُجري على سيارة "موديل 3".

وأظهرت بعض الوثائق المسربة تصنيفات مثل "سري" و"معلومات مملوكة لشركة آبل"، فيما حمل عدد من المستندات شعاري الشركتين، ما أثار مخاوف بشأن حجم البيانات التي ربما تم الوصول إليها خلال الاختراق.

ولم تصدر "تاتا إلكترونيكس" تعليقًا بشأن مطالب الفدية، في حين بدأت "آبل" تحقيقًا داخليًا لتقييم نطاق الحادث وأسبابه، إلى جانب مراجعة أمنية شاملة للبيانات والأنظمة ذات الصلة.

وأشار باحثون في الأمن السيبراني إلى أن الملفات كانت متاحة عبر موقع تابع لمجموعة "ورلد ليكس" على الشبكة المظلمة منذ 10 حزيران/يونيو الجاري على الأقل، ما يرجح أن عملية الاختراق سبقت الإعلان عنها بفترة من الزمن.

ويأتي الحادث في وقت تزداد فيه أهمية "تاتا إلكترونيكس" داخل سلسلة توريد آبل، إذ تستحوذ الشركة على نحو ثلث عمليات تصنيع أجهزة "آيفون" في الهند، ضمن جهود آبل لتوسيع إنتاجها خارج الصين.

ورغم عدم تسجيل تأثير مباشر على عمليات الإنتاج حتى الآن، فإن التسريب قد يثير تساؤلات لدى العملاء والشركاء بشأن مستوى حماية البيانات داخل سلاسل التوريد، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الشركات الصناعية والتكنولوجية الكبرى.