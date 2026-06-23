"أوبن إيه آي" تراهن على إعلانات "تشات جي بي تي" رغم تشكك المعلنين

عرضت الشركة رؤيتها لتحويل الإعلانات إلى نشاط قد يدرّ نحو 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مستندة إلى ما تقول إنه وجود نية تجارية مباشرة في نحو 20% من الاستفسارات التي يتلقاها "تشات جي بي تي"...

كثّفت شركة "أوبن إيه آي" جهودها للترويج لنموذجها الإعلاني داخل "تشات جي بي تي" خلال مشاركتها الأولى في مهرجان "كان ليونز" للإعلان، في خطوة تعكس سعيها إلى بناء مصدر إيرادات ضخم قبيل طرح عام محتمل تستهدف من خلاله تقييماً يتجاوز تريليون دولار.

وخلال المهرجان، عرضت الشركة رؤيتها لتحويل الإعلانات إلى نشاط قد يدرّ نحو 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مستندة إلى ما تقول إنه وجود نية تجارية مباشرة في نحو 20% من الاستفسارات التي يتلقاها "تشات جي بي تي"، خصوصًا في قطاعات السفر والتجزئة والصحة والجمال والخدمات المالية.

لكن هذه الطموحات قوبلت بتحفظات من مسؤولين بارزين في قطاع الإعلان، إذ رأى عدد منهم أن "أوبن إيه آي" لا تملك بعد الأدوات اللازمة لاستهداف الجمهور وقياس فعالية الحملات الإعلانية بالدرجة التي تسمح لها بمنافسة هيمنة "غوغل" على سوق البحث والإعلانات الرقمية.

ويقود هذا التوجه ديفيد دوغان، الرئيس العالمي للإعلانات في "أوبن إيه آي" والمسؤول السابق في "ميتا"، الذي أكد أن الشركة تنظر إلى الإعلانات باعتبارها أحد محركات النمو الرئيسية في السنوات المقبلة.

ولم يقتصر الجدل على أوساط المعلنين، إذ واجهت الشركة اعتراضات من مستخدمين وموظفين منذ بدء اختبار أدوات إعلانية داخل المنصة. وأثار إدخال توصيات وتطبيقات ذات طابع ترويجي مخاوف بين المشتركين المدفوعين الذين اعتبروا أن الاشتراك يجب أن يضمن تجربة خالية من الإعلانات.

كما استقالت الباحثة زوي هيتزيغ من "أوبن إيه آي" خلال مرحلة الاختبارات، معربة عن مخاوف تتعلق بالخصوصية. وحذّرت من أن امتلاك الشركة كماً هائلاً من البيانات المرتبطة بتفاعلات المستخدمين قد يفتح الباب أمام أساليب استهداف إعلاني غير مسبوقة يصعب مراقبة آثارها أو ضبطها.

واستغلت شركة "أنثروبيك" هذه الانتقادات للترويج لمساعدها "كلود"، إذ سخرت في حملة إعلانية سابقة من فكرة الإعلانات داخل المحادثات الذكية، مقدمة منصتها بوصفها بديلاً يركز على تجربة استخدام أقل تدخلاً.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه "أوبن إيه آي" البحث عن مصادر دخل جديدة لدعم توسعها، بعدما أنفقت نحو 34 مليار دولار خلال العام الماضي من دون تحقيق الربحية، فيما يترقب المستثمرون قدرتها على تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نموذج أعمال مستدام يدعم خططها المستقبلية في أسواق المال.