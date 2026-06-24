الصين تستعيد المركز الأول في التصنيف العالمي لأقوى جهاز كمبيوتر

كشفت الصين عن حاسبها (كمبيوتر) الجديد المصنوع محليا "لاين شاين" في المؤتمر الدولي للحاسبات فائقة القوة الذي أُقيم في ألمانيا، وحصدت المركز الأولى على نطاق العالم مزيحة الحاسب الأميركي "إل كابتن" من الصدارة.

الجهاز الصيني "لاين شاين" يحصد المرتبة الأولى في المؤتمر الدولي للكمبيوتر فائق القوة، في هامبورغ الألمانية (Getty Images)

أصبحت الصين صاحبة أقوى جهاز كمبيوتر فائق القوة، "سوبر كمبيوتر"، معروف في العالم لأول مرة منذ 2017، وفقا لتصنيف "توب 500".

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يوجد جهاز الكمبيوتر الصيني فائق القوة المعروف باسم "لاين شاين" في المركز الوطني للكمبيوتر فائق القوة، بمدينة شنشن جنوبي الصين. ونمكن الجهاز الصيني من إزاحة الجهاز الأميركي "إل كابتن" عن المركز الأول كأقوى جهاز كمبيوتر معروف في العالم.

ويُذكر أن قائمة "توب 500" لأقوى أجهزة الكمبيوتر في العالم تصدر مرتين شهريا، وتصنف أقوى أجهزة الكمبيوتر المعروفة وفقا لمؤشر أداء قياسي. وقد كُشف عن أحدث إصدار للقائمة خلال المؤتمر الدولي للكمبيوتر فائق القوة، في مدينة هامبورغ الألمانية.

ويستطيع الكمبيوتر الصيني "لاين شاين" العمل بسرعة 198ر2 إكسافلوب، أي يستطيع أداء أكثر من ألفي تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة، في حين تصل قدرة الجهاز الأميركي "إل كابتن"، الموجود في معمل "لورانس ليفرمور" الوطني بولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى 809ر1 إكسافلوب.

وتستخدم أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة في تطبيقات مثل إعداد نماذج للتغيّر المناخي، وأبحاث المواد والتطوير الصناعي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تصنيف "توب 500" مؤشرا على التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة.

وتحتل الولايات المتحدة المراكز الثاني والثالث والرابع؛ بأجهزة الكمبيوتر "إل كابتن" و"فرونتاير" و"أوروا"، وفي المركز الخامس جاء الكمبيوتر الألماني "جوبيتر بوستر"، الموجود في مركز "يوليش" للأبحاث.