"سامسونغ" تعتمد "تشات جي بي تي" على نطاق واسع داخل الشركة

لا يقتصر التعاون بين الشركتين على البرمجيات، إذ يشمل أيضًا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع استمرار "سامسونغ" في تزويد "أوبن إيه آي" بشرائح الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز البيانات...

وسّعت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، عبر اتفاق مع شركة "أوبن إيه آي" لنشر منصتي "تشات جي بي تي" و"كوديكس" بين موظفيها، في خطوة تستهدف رفع الإنتاجية وتسريع تطوير البرمجيات والعمليات التشغيلية.

وبحسب بيان صادر عن "أوبن إيه آي"، ستتاح الأدوات الجديدة لجميع موظفي "سامسونغ إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية، إضافة إلى موظفي قطاع تجارب الأجهزة (DX) حول العالم، الذي يضم أنشطة الهواتف الذكية وشبكات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية.

ومن المقرر توظيف المنصتين في مهام متعددة تشمل كتابة الأكواد البرمجية واختبار البرامج وتصحيح الأخطاء وأتمتة العمليات، إلى جانب دعم تطوير المنتجات وتحليل البيانات والبحث وإعداد التقارير والمستندات.

كما يمتد استخدام الأدوات إلى المجالات الإدارية والتسويقية، عبر المساعدة في إعداد الحملات التسويقية وتوليد الأفكار وإجراء أبحاث المنتجات وتحسين كفاءة العمليات اليومية في مختلف إدارات الشركة.

وأكدت "سامسونغ" أن تطبيق المنصتين سيتم ضمن ضوابط أمنية داخلية وإجراءات حوكمة مخصصة لحماية البيانات الحساسة، وذلك بعد أن كانت الشركة قد فرضت سابقًا قيودًا على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي العامة بسبب مخاوف تتعلق بتسرب المعلومات السرية.

وقال كيم كيونج هون، المدير العام لشركة "أوبن إيه آي" في كوريا، إن الاتفاق يمثل محطة مهمة للطرفين، ليس فقط بسبب حجم عملية النشر، وإنما أيضًا لطبيعة الاستخدامات الواسعة للذكاء الاصطناعي داخل مختلف قطاعات الشركة.

ويعكس التعاون تحولًا في استراتيجية "سامسونغ" تجاه الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، إذ بات يُستخدم كمنصة إنتاجية شاملة تخدم مختلف الإدارات، بدلاً من اقتصاره على فرق البرمجيات والبحث والتطوير.

ولا يقتصر التعاون بين الشركتين على البرمجيات، إذ يشمل أيضًا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع استمرار "سامسونغ" في تزويد "أوبن إيه آي" بشرائح الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز البيانات.

كما أشار التقرير إلى احتمال توسع الشراكة مستقبلًا لتشمل تصنيع مسرّعات ذكاء اصطناعي مخصصة، في ظل المنافسة المتسارعة على بناء البنية التحتية الداعمة للنماذج المتقدمة.