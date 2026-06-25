"سامسونغ" تكشف تقنية تخزين جديدة لتعزيز أداء الهواتف والذكاء الاصطناعي

يشير خبراء إلى أن سرعة وحدات التخزين تكتسب أهمية متزايدة مع انتقال نماذج الذكاء الاصطناعي إلى العمل محليًا على الهواتف والحواسيب، إذ تسهم في تسريع الوصول إلى البيانات وتحسين سرعة الاستجابة...

أزاحت "سامسونغ" الستار عن الجيل الجديد من تقنية التخزين "UFS 5.0"، التي توفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 10.8 غيغابايت في الثانية، مع سرعة مستقرة تبلغ 9.5 غيغابايت في الثانية، ما يمثل قفزة في أداء وحدات التخزين المخصصة للأجهزة المحمولة.

ووفقًا لتقارير تقنية، تروج الشركة الكورية الجنوبية للتقنية الجديدة باعتبارها مصممة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، إلى جانب تحسين أداء الهواتف الذكية مع الحفاظ على تصميمها النحيف، مؤكدة أن الإصدار الحالي يمثل النسخة الأولى وستواصل تطويره خلال الفترة المقبلة.

وتتميز شريحة التخزين الجديدة بانخفاض استهلاك الطاقة بنحو 40% مقارنة بالأجيال السابقة، فيما يبلغ سمكها 0.9 ملم، ما يجعلها مناسبة للهواتف والأجهزة المحمولة ذات المساحات المحدودة.

وتظهر المقارنة مع الجيل السابق "UFS 4.1" أن سرعة الكتابة ارتفعت إلى 9.5 غيغابايت في الثانية، مقابل 4.3 غيغابايت في الثانية في الإصدار السابق، أي أكثر من الضعف.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة في السرعة على أداء الهواتف، عبر تسريع تشغيل التطبيقات والألعاب، وتحسين معالجة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة بفضل القدرة على نقل الملفات الكبيرة بسرعة أكبر.

كما تعتزم "سامسونغ" دمج التقنية الجديدة في أجهزتها المقبلة، بما في ذلك هواتف "غلاكسي S27"، إضافة إلى احتمال استخدامها في نظارات الواقع المعزز، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة، فضلًا عن منصات الألعاب المحمولة، إذ تدعم وحدات التخزين الجديدة سعات تصل إلى 1 تيرابايت.

ويشير خبراء إلى أن سرعة وحدات التخزين تكتسب أهمية متزايدة مع انتقال نماذج الذكاء الاصطناعي إلى العمل محليًا على الهواتف والحواسيب، إذ تسهم في تسريع الوصول إلى البيانات وتحسين سرعة الاستجابة، من دون أن تؤثر في قدرات النماذج أو جودة نتائجها.