بسبب قفزة أسعار رقائق الذاكرة: "آبل" ترفع أسعار أجهزتها

أوضحت "آبل" في بيان أن أسعار المكونات الأساسية ارتفعت بوتيرة غير مسبوقة، مضيفة أنها تحملت هذه الزيادات خلال الفترة الماضية، إلا أنها وصلت إلى مرحلة باتت تستوجب رفع أسعار عدد من المنتجات، بدءًا من أجهزة "آيباد" و"ماك"...

رفعت شركة "آبل" أسعار عدد من أجهزة "آيباد" و"ماك بوك"، معلنة أنها لم تعد قادرة على امتصاص الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، في ظل الطلب المتزايد عليها نتيجة التوسع الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن الزيادة لا تشمل هواتف "آيفون" في الوقت الحالي، لكنها رفعت سعر الحاسوب المحمول "Neo"، وهو الأقل تكلفة في مجموعتها، من 599 دولارًا إلى 699 دولارًا، بعد أشهر قليلة فقط من طرحه في الأسواق.

وأوضحت "آبل" في بيان أن أسعار المكونات الأساسية ارتفعت بوتيرة غير مسبوقة، مضيفة أنها تحملت هذه الزيادات خلال الفترة الماضية، إلا أنها وصلت إلى مرحلة باتت تستوجب رفع أسعار عدد من المنتجات، بدءًا من أجهزة "آيباد" و"ماك".

وشملت الزيادات أيضًا أجهزة "ماك بوك"، إذ ارتفع سعر نسخة "MacBook Air" المزودة بسعة تخزين 512 غيغابايت بمقدار 200 دولار، بينما زاد سعر نسخة "MacBook Pro" المزودة بسعة واحد تيرابايت بنحو 300 دولار. كما رفعت الشركة أسعار مكبرات الصوت الذكية "HomePod" وجهاز "Apple TV".

وجاء القرار في وقت يشهد فيه سوق رقائق الذاكرة ضغوطًا متزايدة، بعدما أعطت شركات تصنيع الرقائق، مثل "Micron"، الأولوية لتلبية الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها "Nvidia"، على حساب شركات الإلكترونيات الاستهلاكية، ما أدى إلى تقلص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وأثرت هذه التطورات في أسهم الشركة، التي تراجعت بنحو 5%، فيما هبط سهم "Dell" بأكثر من 8%.

ورغم أن محللين أشاروا إلى أن شبكة موردي "آبل" القوية خففت من حجم الضغوط مقارنة بمنافسين اضطروا إلى زيادات أكبر، فإنهم يتوقعون أن تمتد الزيادات إلى هواتف "آيفون" خلال الفترة المقبلة.

وقالت نبيلا بوبال، كبيرة مديري الأبحاث في مؤسسة IDC، إن رفع أسعار "آيفون" بات متوقعًا، معتبرة أن إعلان الزيادات قبل إطلاق الجيل الجديد من الهواتف في الخريف يهدف إلى تركيز الاهتمام عند الإطلاق على مزايا الأجهزة الجديدة بدلًا من أسعارها.

وبحسب بيانات شركة "TrendForce"، ارتفعت أسعار رقائق الذاكرة الديناميكية (DRAM)، المستخدمة في معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، بنسبة وصلت إلى 98% خلال الربع الأول من عام 2026، مع توقعات بارتفاع إضافي يتراوح بين 58% و63% خلال الربع الحالي.

ويعزو خبراء هذه القفزة، التي أطلق عليها البعض اسم "Ram-ageddon"، إلى الطفرة في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في وقت أبرمت فيه شركات مثل "Nvidia" عقودًا طويلة الأجل مع منتجي الرقائق لتأمين احتياجاتها.

وأعلنت "Micron" أنها حصلت على التزامات شراء طويلة الأجل بقيمة 22 مليار دولار لتوريد رقائق الذاكرة.

وتتوقع مؤسسة IDC أن تؤثر هذه الزيادات في مبيعات الأجهزة الإلكترونية خلال العام الجاري، مع ترجيحات بانكماش سوق الهواتف الذكية بنحو 14%، وهو أكبر تراجع سنوي على الإطلاق، فيما يُنتظر أن تنخفض مبيعات الحواسيب الشخصية بنسبة 11.3%.