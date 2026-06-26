دراسة: باحثة تتمكّن من فكّ رموز "لغة" طائر

أظهرت نتائج الدراسة أن الطيور تستخدم إشارات صوتية للتعريف بهويتها والإشارة إلى ما تقوم به، كما تستطيع التعرف إلى أفراد المجموعة من خلال "بصمة" صوتية خاصة بكل طائر، بغض النظر عن مضمون النداء...

فازت الباحثة الدكتورة جولي إيلي من جامعة كاليفورنيا في بيركلي بجائزة "كولر-دوليتل" لعام 2026، البالغة قيمتها 100 ألف دولار، بعد نجاحها في تحديد المفردات الأساسية التي يستخدمها طائر الزيبرا فينش للتواصل، في خطوة يعدها الباحثون تقدمًا مهمًا نحو تحقيق تواصل ثنائي الاتجاه بين البشر والحيوانات.

وأمضت إيلي أكثر من 15 عامًا في مراقبة الطيور وتسجيل أصواتها، قبل أن تتمكن من تحديد 11 نداءً أساسيًا في نظامها الصوتي وربط كل منها بمعناه، مستعينة بخوارزميات تعلم الآلة لتحليل كيفية ترميز المعلومات داخل هذه النداءات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الطيور تستخدم إشارات صوتية للتعريف بهويتها والإشارة إلى ما تقوم به، كما تستطيع التعرف إلى أفراد المجموعة من خلال "بصمة" صوتية خاصة بكل طائر، بغض النظر عن مضمون النداء.

وللتحقق من دقة التصنيف، أجرت الباحثة تجارب سلوكية على الطيور، تضمنت تشغيل تسجيلات مختلفة عند ضغطها زرًا معينًا، مع منحها مكافآت غذائية بعد بعض النداءات فقط. ومع مرور الوقت تعلمت الطيور تجاوز النداءات غير المرتبطة بالمكافآت، فيما كشفت أخطاؤها أنها كانت تخلط غالبًا بين النداءات المتشابهة في المعنى، وليس في الصوت، وهو ما اعتبرته إيلي دليلًا على أن الطيور تدرك دلالات إشاراتها الصوتية.

وقالت الباحثة إنها تشعر بفخر كبير بهذا التكريم، معربة عن أملها في أن يسهم عملها في تقريب العلماء من تحقيق التواصل مع الحيوانات.

ووصف رئيس لجنة التحكيم، عالم الحيوان يوسي يوفال من جامعة تل أبيب، الإنجاز بأنه يمثل "محطة مفصلية" في هذا المجال، فيما أشاد الفيلسوف جوناثان بيرش من كلية لندن للاقتصاد بالمنهج العلمي الذي جمع بين تسجيل آلاف النداءات والتحقق من معانيها عبر اختبارات مباشرة مع الطيور.

وأُطلقت الجائزة عام 2024 بمبادرة من مؤسسة جيريمي كولر، بالتعاون مع جامعة تل أبيب، لدعم الأبحاث المتعلقة بوعي الحيوانات ورفاهها، كما رصدت المؤسسة جائزة كبرى بقيمة 10 ملايين دولار لأول من ينجح في تحقيق تواصل متبادل وفعّال بين البشر والحيوانات.

وضمت القائمة النهائية للجائزة فرقًا بحثية درست وسائل التواصل لدى فئران مخططة إفريقية، وقرود البونوبو، والشمبانزي، في وقت يعزز فيه التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمال بفهم أنظمة التواصل لدى الحيوانات، رغم تأكيد الباحثين أن الوصول إلى حوار متبادل معها ما يزال يحتاج إلى مزيد من العمل.