"أنثروبيك" تتهم "علي بابا" بمحاولة استخراج أسرار نموذج "كلود"

قالت الشركة، في رسالة إلى أعضاء الكونغرس، إن أشخاصًا مرتبطين بـ"علي بابا" تفاعلوا مع نموذج "كلود" نحو 29 مليون مرة عبر قرابة 25 ألف حساب مزيف، خلال الفترة الممتدة من أواخر نيسان/أبريل إلى أوائل حزيران/يونيو، في محاولة لاستنتاج البنية الأساسية

اتهمت شركة "أنثروبيك" الأميركية للذكاء الاصطناعي مجموعة "علي بابا" الصينية بتنفيذ محاولات واسعة النطاق لاستخراج القدرات الداخلية لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، داعيةً الكونغرس الأميركي إلى تبني إجراءات تحد من هذه الممارسات.

وقالت الشركة، في رسالة إلى أعضاء الكونغرس، إن أشخاصًا مرتبطين بـ"علي بابا" تفاعلوا مع نموذج "كلود" نحو 29 مليون مرة عبر قرابة 25 ألف حساب مزيف، خلال الفترة الممتدة من أواخر نيسان/أبريل إلى أوائل حزيران/يونيو، في محاولة لاستنتاج البنية الأساسية وآلية عمل النموذج.

وأضافت "أنثروبيك" أن النشاط اعتمد على تقنية تُعرف باسم "التقطير"، وهي أسلوب يستخدم فيه المطورون مخرجات نماذج ذكاء اصطناعي قائمة لتدريب نماذج جديدة. وأوضحت أن هذه الممارسة محظورة بموجب شروط استخدام "كلود"، كما أنها محظورة في عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويخضع أسلوب "التقطير" لتدقيق متزايد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أقر إيلون ماسك، خلال جلسة أمام المحكمة، بأن نموذج الدردشة "غروك"، الذي طورته شركته "إكس إيه آي"، استفاد من مخرجات نماذج "أوبن إيه آي" في مراحل تطويره.

وفي رسالتها، اتهمت "أنثروبيك" شركات صينية باستخدام أساليب مماثلة للاستفادة من النماذج الأميركية، مطالبةً بتشديد الإجراءات الأميركية ضد الجهات المتورطة في عمليات "التقطير"، والسماح لشركات الذكاء الاصطناعي الأميركية بتبادل التحذيرات بشأن هذه الأنشطة.

كما دعت الشركة إلى فرض قيود أكثر صرامة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في موقف يزيد من حدة الجدل الدائر بشأن صادرات أشباه الموصلات، في وقت تدعو فيه "إنفيديا" إلى توسيع نطاق الموافقات الأميركية على بيع أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تواجه فيه "أنثروبيك" ضغوطًا من الإدارة الأميركية، التي أمرت مؤخرًا بتعليق إتاحة نموذجها الرائد مؤقتًا، على خلفية مخاوف من ثغرات أمنية قد تسمح بتجاوز ضوابط الحماية في نظام "Fable 5".