كوريا الجنوبية تطلق خطة بنصف ترليون دولار لتعزيز صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي

"سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"، بالتعاون مع مورديهما، ستستثمران نحو 800 تريليون وون (نحو 517.9 مليار دولار) لإنشاء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق لكل شركة في جنوب غربي البلاد...

أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق سلسلة من المشروعات الكبرى في مجالي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ضمن خطة استثمارية تتجاوز قيمتها 576 مليار دولار على مدى عدة سنوات، في خطوة تستهدف ترسيخ مكانة البلاد في الصناعات المتقدمة.

وقال الرئيس لي جيه ميونغ إن البرنامج يمثل أبرز تحرك منذ توليه المنصب لربط تطوير قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بخطة تهدف إلى تقليص الفجوات التنموية بين المناطق ودعم الاقتصادات المحلية خارج العاصمة سول.

وشارك في الإعلان، الذي بُث على الهواء مباشرة، مسؤولو شركتي "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"، أكبر شركتين عالميًا في تصنيع رقائق الذاكرة.

وأكد لي أن الرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تشكل الركائز الأساسية لاستراتيجية بلاده، مشددًا على ضرورة تأمين هذه المقومات بوتيرة أسرع من الدول المنافسة.

وأضاف أن "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"، بالتعاون مع مورديهما، ستستثمران نحو 800 تريليون وون (نحو 517.9 مليار دولار) لإنشاء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق لكل شركة في جنوب غربي البلاد.

كما أشار إلى أن مدينة غوانغجو ومقاطعة جولا الجنوبية ستستثمران ما بين خمسة و20 تريليون وون في هذه المشروعات، إلى جانب تخصيص 81 تريليون وون لإنشاء مجمع متخصص في تغليف الرقائق بمنطقة تشونغتشونغ، قرب العاصمة سول.