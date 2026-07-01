"أنثروبيك": الحكومة الأميركية ترفع القيود عن "فيبل 5" و"ميثوس 5"

"أنثروبيك" ستتيح نموذجيها المتقدمين "فيبل 5" و"ميثوس 5" عالميا، بعد قرار أميركي برفع قيود التصدير المفروضة عليهما. ويأتي ذلك عقب مراجعات أمنية أجرتها الشركة بالتنسيق مع السلطات الأميركية، وسط استمرار الجدل بشأن المخاطر المرتبطة بأقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أنثروبيك" أنها ستعيد إتاحة أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي قريبا، وهما "فيبل 5" و"ميثوس 5"، مجددا على مستوى العالم، بعدما رفعت الحكومة الأميركية القيود المفروضة على الدول التي يمكن إطلاقها فيها، حسبما أعلنت الشركة الثلاثاء.

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وقالت "أنثروبيك" في منشور على منصة "إكس": "تلقينا إشعارا من وزارة التجارة الأميركية برفع قيود التصدير المفروضة على ’كلود فيبل 5’ و’ميثوس 5’"، مضيفة: "سنبدأ إتاحة الوصول مجددا غدا".

وكانت السلطات الأميركية حظرت في وقت سابق الوصول إلى هذين النموذجين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقبل 4 أيام أعلنت الشركة أنها حصلت على ترخيص من الحكومة؛ يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى "ميثوس 5".

وقال وزير التجارة، هاورد لاتنيك، في رسالة إلى الشركة، نقلها موقع "بوليتيكو" في 26 حزيران/ يونيو، إن: "شركة ’أنثروبيك’ عملت مع الحكومة الأميركية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة".

وكانت السلطات الأميركية حظرت في 12 حزيران/ يونيو الوصول إلى نموذج "ميثوس 5"، بعد اكتشاف ثغرات في إجراءات الحماية الموضوعة لمنع إساءة استخدام الأداة.

وعلى غرار "أنثروبيك"، امتثلت شركة "أوبن إيه آي" المنافسة لطلبات واشنطن بقصر إتاحة نموذجها الجديد والمتطور "جي بي تي-5.6" على عدد محدود من الشركاء المعتمدين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، في منشور على "إكس" يوم الجمعة: "هذه ليست الآلية المثلى برأينا" مرفقا ذلك بشرح لإطلاق نموذج "جي بي تي-5.6" .

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، شبّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف، إمكانات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا بالأسلحة النووية، وذلك في دفاع ضمني عن موقف إدارة ترامب المتشدد مؤخرا بشأن فرض قيود على إتاحة أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال راتكليف خلال كلمة في مؤتمر خدمات "أمازون" السحابية (إيه دبليو إس) في واشنطن: "نتحدث مع العديد من مستشاري الرئيس الآخرين، المعنيين بالأمن القومي والأمن الاقتصادي عن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة هذه".

وأضاف راتكليف: "ليس من المبالغة... اعتبار إمكاناتها بمثابة أسلحة نووية رقمية".