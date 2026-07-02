"أنثروبيك" تطلق نموذج "سونيت 5" في "كلود"

قالت الشركة إن "سونيت 5" يستطيع التخطيط للمهام واستخدام أدوات مثل متصفحات الإنترنت وصفحات الحاسوب والعمل باستقلالية، وهي قدرات كانت تتطلب في السابق نماذج أكبر وأكثر كلفة...

أعلنت شركة "أنثروبيك" إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "سونيت 5" ضمن روبوت الدردشة "كلود"، مؤكدة أنه يوفر أداءً أعلى وقدرة أكبر على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، مع تكلفة أقل مقارنةً بالنماذج الأعلى تطورًا.

وقالت الشركة إن "سونيت 5" يستطيع التخطيط للمهام واستخدام أدوات مثل متصفحات الإنترنت وصفحات الحاسوب والعمل باستقلالية، وهي قدرات كانت تتطلب في السابق نماذج أكبر وأكثر كلفة.

وأضافت أن أداء النموذج الجديد يقترب من أداء "أوبيوس 4.8"، لكنه يأتي بسعر أقل، كما يمثل تحسنًا واضحًا مقارنةً بسابقه "سونيت 4.6"، خاصة في مجالات الاستدلال، واستخدام الأدوات، والبرمجة، وإدارة المعرفة، وهي عناصر أساسية في تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام بشكل شبه مستقل.

وفي ما يتعلق بالسلامة، أوضحت "أنثروبيك" أن اختبارات التقييم أظهرت انخفاض معدل السلوكيات غير المرغوب فيها في "سونيت 5" مقارنةً بـ"سونيت 4.6"، ما يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام في تطبيقات الوكلاء، لكنها أشارت إلى أن قدراته في مهام الأمن السيبراني لا تزال أقل من نماذج "أوبيوس" الحالية.

وبدأ النموذج الجديد بالظهور تلقائيًا لمستخدمي "كلود"، وأكدت الشركة أنه أصبح متاحًا في جميع الباقات، بما في ذلك المجانية، إضافة إلى باقات "برو"، و"ماكس"، و"تيم"، و"إنتربرايز".

كما أصبح "سونيت 5" متاحًا عبر "كلود كود" ومنصة "كلود" للمطورين، بسعر تمهيدي يبلغ دولارين لكل مليون توكن للإدخال و10 دولارات لكل مليون توكن للإخراج حتى 31 آب/أغسطس 2026. وبعد ذلك، سترتفع الأسعار إلى 3 دولارات لكل مليون توكن للإدخال و15 دولارًا لكل مليون توكن للإخراج.

وأكدت "أنثروبيك" أيضًا إتاحة النموذج عبر واجهة برمجة تطبيقات "كلود"، بما يسمح للمطورين بدمجه في تطبيقاتهم وخدماتهم.