تحقيق أميركي في اختراق منصة لتبادل المعلومات الأمنية

يأتي هذا الاختراق في وقت تواجه فيه الإدارات الأميركية سلسلة من التحديات الأمنية السيبرانية، تزامنًا مع خفض أعداد الموظفين والميزانيات المخصصة لوزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض...

فتحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقًا في هجوم إلكتروني استهدف منصة تُستخدم لتبادل المعلومات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات وجهات إنفاذ القانون، وسط مخاوف من تداعيات محتملة على الأمن القومي.

وبحسب ما أورده موقع "تك كرانش"، وقع الاختراق بين أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو، واستهدف شبكة معلومات الأمن الداخلي (HSIN)، التي تعتمد عليها جهات حكومية ومسؤولون محليون في تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ والأحداث الكبرى وتبادل المعلومات غير المصنفة.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي وقوع الاختراق، موضحًا أنه طال "بيئة قديمة ومحددة لتبادل المعلومات غير المصنفة". وأضاف أن الوزارة سارعت إلى عزل الأنظمة المتأثرة، ومعالجة الثغرة الأمنية، وبدء تحقيق جنائي رقمي شامل، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب استمرار التحقيق.

ولم تُعرف بعد هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم يتضح ما إذا كانت بيانات قد سُرقت أو حجم المعلومات التي ربما تم الوصول إليها. وكانت الشبكة قد أثارت سابقًا جدلًا بعد الكشف عن استخدامها في عمليات مراقبة لمواطنين أميركيين.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر، إن المعلومات الموجودة على الشبكة ليست مصنفة سرية، لكنها "شديدة الحساسية"، محذرًا من أن كشفها قد يشكل خطرًا على الأمن القومي. وأضاف أن الشبكة تُستخدم حاليًا لدعم الترتيبات الأمنية الخاصة بمباريات كأس العالم، كما استُخدمت سابقًا في تنسيق الاستجابة لعدد من حالات الطوارئ.

ويأتي هذا الاختراق في وقت تواجه فيه الإدارات الأميركية سلسلة من التحديات الأمنية السيبرانية، تزامنًا مع خفض أعداد الموظفين والميزانيات المخصصة لوزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.