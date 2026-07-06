"إنفيديا" و"مرسيدس" و"أوبر" يطوّرون منصة عالمية لـ"روبوتاكسي"

يأتي الإعلان وسط منافسة متصاعدة في سوق المركبات الذاتية القيادة، لا سيما مع "تسلا" و"وايمو" التابعة لشركة "ألفابت"، التي تعد من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال...

أعلنت شركات "إنفيديا" و"مرسيدس بنز" و"أوبر" تعاونًا لتطوير خدمات سيارات أجرة ذاتية القيادة في مدن كبرى حول العالم، من دون تحديد موعد لإطلاق المشروع.

ويستند المشروع إلى طراز "إس كلاس" من "مرسيدس"، ضمن منصة تعتمد نظام التشغيل "إم بي.أو إس" الخاص بالشركة الألمانية، بما يتيح تطوير تطبيقات متقدمة للقيادة الذاتية فوق البنية البرمجية المركزية للسيارة.

وقالت الشركات إن التعاون يأتي ضمن جهود أوسع لتسريع تطوير تقنيات القيادة الآلية، بمشاركة شركاء آخرين من بينهم "ستيلانتيس"، بعد بدء العمل المشترك خلال العام الماضي.

وخلال فعالية نظمتها "مرسيدس" للكشف عن نسخة محدثة من "إس كلاس"، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، إن الشركات الثلاث تسعى إلى بناء منصة عالمية توسع إتاحة تقنيات القيادة الذاتية.

ويسمح نظام "إم بي.أو إس" لـ"مرسيدس" بالحفاظ على التحكم في برمجياتها الأساسية، مع الاستعانة بشركاء متخصصين لتطوير مكونات عالية الكلفة والتعقيد، مثل أنظمة القيادة الذاتية.

ويأتي الإعلان وسط منافسة متصاعدة في سوق المركبات الذاتية القيادة، لا سيما مع "تسلا" و"وايمو" التابعة لشركة "ألفابت"، التي تعد من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال.

وكانت "مرسيدس" قد أعلنت سابقًا خططًا لتوسيع قدرات القيادة الآلية بالتعاون مع شركات عدة، من بينها "روبرت بوش" و"مومنتا غلوبال" الصينية.