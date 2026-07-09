"أوبن إيه آي" تطلق "جي بي تي 5.6" بعد موافقة الحكومة الأميركية

يضم الإصدار الجديد ثلاثة نماذج هي: "سول" بوصفه النموذج الرئيسي، و"تيرا" المخصص للاستخدامات اليومية، و"لونا" الذي يركز على السرعة وانخفاض التكلفة...

تستعد شركة "أوبن إيه آي" لإتاحة نموذجها الجديد "جي بي تي 5.6" للمستخدمين، غدًا الخميس، عقب حصوله على موافقة من الحكومة الأميركية بعد مراجعات واختبارات أمنية، وفق ما أفادت به الشركة وتقارير إعلامية.

ويضم الإصدار الجديد ثلاثة نماذج هي: "سول" بوصفه النموذج الرئيسي، و"تيرا" المخصص للاستخدامات اليومية، و"لونا" الذي يركز على السرعة وانخفاض التكلفة.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أتاحت في أواخر حزيران/يونيو الماضي وصولًا تجريبيًا محدودًا إلى "جي بي تي 5.6" لشركاء داخل الولايات المتحدة، استجابة لطلب من السلطات الأميركية، في ظل مخاوف تتعلق بإمكانات النماذج المتقدمة في اكتشاف ثغرات برمجية قد تُستغل في هجمات إلكترونية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحت الشركة الضوء الأخضر لطرح النموذج على نطاق واسع، بعد سلسلة من الاجتماعات والاختبارات التي أجريت بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "أنثروبيك" استئناف الإتاحة العالمية لأقوى نماذجها، "فايبل 5" و"ميثوس 5"، عقب تخفيف القيود الأميركية المتعلقة بمناطق طرح نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتواصل الإدارة الأميركية إعداد معايير جديدة لتحديد النماذج التي ستخضع لضوابط أمنية إضافية، تنفيذًا لأمر صادر عن البيت الأبيض، في إطار مساعيها لتحقيق توازن بين دعم الابتكار وتعزيز متطلبات الأمن السيبراني.

من جهتها، أكدت "أوبن إيه آي" في تصريحات سابقة أنها لا ترى أن اشتراط الموافقات الحكومية قبل إتاحة النماذج ينبغي أن يتحول إلى نهج دائم، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤخر وصول التقنيات المتقدمة إلى المستخدمين والشركات، مع استمرار تعاونها مع واشنطن لتطوير آلية تنظيمية واضحة لعمليات إطلاق النماذج المستقبلية.