بريطانيا تُخضع كبار مزودي الخدمات السحابية لرقابة مالية مباشرة

بموجب القرار، ستخضع الشركات لإشراف مشترك من بنك إنجلترا، وهيئة التنظيم الاحترازي، وهيئة السلوك المالي، مع إلزامها بإجراء اختبارات دورية لقياس المرونة التشغيلية، وتنفيذ تقييمات ذاتية منتظمة، والإبلاغ عن أي حوادث تقنية كبرى...

قررت الحكومة البريطانية إخضاع كبار مزودي الخدمات السحابية لإشراف تنظيمي مباشر، بعد تصنيف شركات "مايكروسوفت" و"غوغل كلاود" و"أمازون ويب سيرفيسز" و"أوراكل" أطرافًا ثالثة ذات أهمية حيوية للقطاع المالي.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز مرونة النظام المالي والحد من المخاطر التي قد تنجم عن الهجمات الإلكترونية أو انقطاع الخدمات التقنية، في ظل الاعتماد المتزايد للبنوك وشركات التأمين والبنى التحتية للأسواق المالية على خدمات الحوسبة السحابية.

وقالت الحكومة إن أي تعطل لدى أحد المزودين الرئيسيين قد يؤثر في عدد كبير من المؤسسات المالية في الوقت نفسه، وهو ما قد ينعكس على الخدمات المقدمة للعملاء.

ويدخل التصنيف حيز التنفيذ في 13 تموز/يوليو، ويشمل شركات "مايكروسوفت أيرلندا أوبريشنز"، و"غوغل كلاود إيميا"، و"أمازون ويب سيرفيسز إيميا"، و"أوراكل يو.كيه".

وبموجب القرار، ستخضع الشركات لإشراف مشترك من بنك إنجلترا، وهيئة التنظيم الاحترازي، وهيئة السلوك المالي، مع إلزامها بإجراء اختبارات دورية لقياس المرونة التشغيلية، وتنفيذ تقييمات ذاتية منتظمة، والإبلاغ عن أي حوادث تقنية كبرى.