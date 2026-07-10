"ميتا" تسرّح 8 آلاف موظف وتكثّف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

أثارت هذه التحولات مخاوف داخل الشركة، إذ عبّر موظفون عن قلقهم من تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومن سياسات جمع البيانات المستخدمة لتطوير النماذج، بينما وقع أكثر من ألف موظف عريضة تطالب بوقف تتبع بياناتهم وأجهزتهم لهذا الغرض...

أعلنت شركة "ميتا" بدء تنفيذ جولة جديدة من تسريحات الموظفين تشمل نحو 8 آلاف وظيفة حول العالم، ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها وخفض التكاليف، بالتزامن مع توسيع استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الشركة إبلاغ الموظفين المتأثرين بالقرار في عدد من الدول، على أن تتركز التخفيضات بشكل أساسي في فرق الهندسة وتطوير المنتجات، مع توقعات بإجراء جولات إضافية من التسريح خلال العام الجاري.

وفي موازاة ذلك، أعادت "ميتا" توزيع نحو 7 آلاف موظف على فرق تعمل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل المنتجات والوكلاء الرقميين، في إطار توجه يقوده الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لجعل هذه التقنيات محور استراتيجية الشركة.

وتخطط "ميتا" لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على مشاريع الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، فيما قد يصل إجمالي نفقاتها الرأسمالية إلى 145 مليار دولار، معظمها مخصص لتوسيع البنية التحتية اللازمة لهذه التقنيات.

وقالت رئيسة شؤون الموظفين في الشركة، جانيل غيل، إن إعادة الهيكلة تهدف إلى تبسيط فرق العمل ومنحها مرونة أكبر، بما يعزز سرعة التنفيذ والإنتاجية.

في المقابل، أثارت هذه التحولات مخاوف داخل الشركة، إذ عبّر موظفون عن قلقهم من تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومن سياسات جمع البيانات المستخدمة لتطوير النماذج، بينما وقع أكثر من ألف موظف عريضة تطالب بوقف تتبع بياناتهم وأجهزتهم لهذا الغرض.

كما أثارت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تساؤلات لدى المستثمرين بشأن قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق، في حين تشير تقديرات محللين إلى أن وفورات عمليات التسريح ستظل محدودة مقارنة بالمبالغ التي تعتزم الشركة استثمارها في هذا المجال.