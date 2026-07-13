إضراب في "هيونداي" مع تصاعد المخاوف من الذكاء الاصطناعي والروبوتات

رفضت إدارة "هيونداي" التعليق على الأثر المباشر للإضراب، بينما وصف رئيس الإنتاج المحلي تشوي يونغ إيل بعض مطالب النقابة بأنها غير واقعية، مؤكدًا أن الشركة لن تعوض العمال عن الأجور المفقودة خلال فترة التوقف عن العمل...

بدأ عمال شركة "هيونداي موتور" في كوريا الجنوبية إضرابًا جزئيًا يستمر ثلاثة أيام، احتجاجًا على تعثر مفاوضات الأجور ومطالبةً بضمانات وظيفية في ظل خطط الشركة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات داخل مصانعها.

ويتوقف عمال الإنتاج عن العمل لمدة ساعتين قبل نهاية كل مناوبة حتى يوم الأربعاء، بعدما انتهت مفاوضات الأجور الأسبوع الماضي من دون التوصل إلى اتفاق، فيما تعتزم النقابة بحث خطواتها المقبلة خلال اجتماع مقرر يوم الخميس مع استمرار المفاوضات.

وتطالب النقابة بربط علاوة الأداء بنسبة 30% من صافي الربح الموحد للعام السابق، إلى جانب رفع الراتب الأساسي بمقدار 149600 وون، وزيادة العلاوات الدورية إلى 800% من الراتب الشهري، وتمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 عامًا، واعتماد نظام راتب شهري شامل لحماية دخول العاملين مع توسع الأتمتة.

وتأتي هذه المطالب في وقت تخطط فيه "هيونداي" لنشر روبوتات "أطلس" في مصانعها، بدءًا من الولايات المتحدة عام 2028 لتنفيذ مهام التجهيز والتجميع، على أن تتوسع بحلول عام 2030 لتشمل عمليات تجميع أكثر تعقيدًا.

وكانت الشركة قد عرضت زيادة في الراتب الأساسي قدرها 89000 وون، ومكافأة أداء تعادل 350% من الراتب، إضافة إلى 10 ملايين وون و15 سهمًا في الشركة، إلا أن النقابة رفضت العرض واعتبرته غير كافٍ.

وبحسب وكالة "يونهاب"، قد يؤدي الإضراب إلى خسائر إنتاجية تتجاوز 18.7 مليار وون في الساعة. كما تشير بيانات العام الماضي إلى أن إضرابًا متناوبًا استمر 16 ساعة أدى إلى انخفاض إنتاج نحو 7000 سيارة وخسائر تجاوزت 300 مليار وون.

وتعد كوريا الجنوبية مركزًا رئيسيًا لإنتاج "هيونداي"، إذ تمثل مصانعها نحو نصف المبيعات العالمية للشركة، ما يثير مخاوف من تأثير أي اضطرابات طويلة الأمد في الإنتاج على سلاسل الإمداد ومخزونات الوكلاء حول العالم.

من جهتها، رفضت إدارة "هيونداي" التعليق على الأثر المباشر للإضراب، بينما وصف رئيس الإنتاج المحلي تشوي يونغ إيل بعض مطالب النقابة بأنها غير واقعية، مؤكدًا أن الشركة لن تعوض العمال عن الأجور المفقودة خلال فترة التوقف عن العمل.