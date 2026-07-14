الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام: الصين تسعى نحو التفوّق على "سبيس إكس"

يرى مختصون أن نجاح الصين يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن تهديدًا مباشراً لهيمنة "سبيس إكس"، التي لا تزال تتفوق بفضل خبرتها التشغيلية ومنظومتها الصناعية المتكاملة، المدعومة باستثمارات خاصة وعقود حكومية طويلة الأجل...

احققت الصين تقدمًا جديدًا في سباق الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، بعدما نجحت لأول مرة في استعادة معزز مداري، في خطوة قد تساعدها مستقبلاً على خفض تكاليف إطلاق الأقمار الصناعية وتعزيز قدراتها في سوق الفضاء التجاري، إلا أن خبراء يرون أن الفجوة مع شركة "سبيس إكس" الأميركية لا تزال كبيرة.

وأعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) أن صاروخ "لونغ مارش-10 بي" أوصل حمولته إلى المدار في 10 تموز/يوليو، قبل أن تنجح المرحلة الأولى في العودة والالتقاط فوق منصة بحرية بعد دقائق من الانفصال، في أول عملية صينية من هذا النوع.

ويمثل المعزز المرحلة الأعلى تكلفة في الصاروخ، ويُعد استعادته خطوة أساسية نحو إعادة الاستخدام، غير أن الصين لم تثبت بعد إمكانية إعادة إطلاقه، إذ تستهدف إجراء أول اختبار لإعادة استخدامه قبل نهاية عام 2026.

ويختلف النظام الصيني عن نظيره المستخدم في صاروخ "فالكون 9" التابع لـ"سبيس إكس"، إذ يعتمد على شبكة كابلات وخطافات لالتقاط المعزز فوق سفينة بحرية، بدلاً من الهبوط على أرجل قابلة للطي، مع استخدام الزعانف الشبكية وإعادة تشغيل المحركات لتوجيه الهبوط.

ورغم تشابه المبادئ التقنية بين النظامين، فإن الفارق الرئيسي يتمثل في النضج التشغيلي؛ فقد نجحت "سبيس إكس" في تحويل إعادة الاستخدام إلى نموذج تجاري متكرر منذ عام 2017، بعدما بدأت استعادة معززات "فالكون 9" في عام 2015.

ووفق البيانات، نفذت الشركة خلال عام 2025 نحو 165 مهمة مدارية، واستعادت المرحلة الأولى في 162 منها، بينما بلغ معدل نجاح صاروخ "فالكون 9" نحو 99% عبر مئات الرحلات، ما منحها أفضلية واضحة في سوق الإطلاق الفضائي.

وتراهن بكين على أن إعادة الاستخدام ستخفض كلفة إطلاق الأقمار الصناعية وتدعم خططها لتوسيع شبكات الإنترنت الفضائي، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إثبات القدرة على إعادة تشغيل المعززات بصورة متكررة واقتصادية، وليس الاكتفاء بإنجاز عملية الاستعادة.

ويرى مختصون أن نجاح الصين يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن تهديدًا مباشراً لهيمنة "سبيس إكس"، التي لا تزال تتفوق بفضل خبرتها التشغيلية ومنظومتها الصناعية المتكاملة، المدعومة باستثمارات خاصة وعقود حكومية طويلة الأجل.