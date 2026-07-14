تسوية بـ250 مليون دولار ثمن وعود الذكاء الاصطناعي الكاذبة من "آبل"

استخدمت "آبل" هذه المزايا في حملتها التسويقية لهواتف "آيفون 16"، لكنها أعلنت لاحقًا تأجيل إطلاق عدد من أبرز وظائف "سيري"، مشيرة إلى أن تطويرها يحتاج إلى مزيد من الوقت لضمان الجودة والأمان...

وافقت شركة "آبل" على تسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بقيمة 250 مليون دولار، بعد اتهامها بتضليل المستهلكين بشأن موعد طرح مزايا ذكاء اصطناعي روجت لها عند إطلاق سلسلة "آيفون 16" ضمن منصة "آبل إنتليجنس"، من دون أن تقر بارتكاب أي مخالفة قانونية.

وتعود القضية إلى مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في عام 2024، عندما كشفت الشركة عن منصة "آبل إنتليجنس" وقدمت نسخة مطورة من مساعدها الصوتي "سيري" بقدرات جديدة، تشمل فهم السياق الشخصي للمستخدم، والوصول إلى البيانات المخزنة على الجهاز، وتنفيذ مهام عبر تطبيقات متعددة.

واستخدمت "آبل" هذه المزايا في حملتها التسويقية لهواتف "آيفون 16"، لكنها أعلنت لاحقًا تأجيل إطلاق عدد من أبرز وظائف "سيري"، مشيرة إلى أن تطويرها يحتاج إلى مزيد من الوقت لضمان الجودة والأمان، ما دفع عددًا من المشترين إلى رفع دعوى جماعية بدعوى أنهم اشتروا الأجهزة اعتمادًا على مزايا لم تكن متاحة عند طرحها في الأسواق.

وبموجب التسوية، ستنشئ الشركة صندوقًا بقيمة 250 مليون دولار لتعويض العملاء المؤهلين في الولايات المتحدة، مع تأكيدها أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع القضائي ولا يتضمن اعترافًا بالمسؤولية. ولا تزال التسوية بانتظار موافقة المحكمة الفدرالية المختصة قبل دخولها حيز التنفيذ.

وتشمل التسوية بعض مالكي هواتف "آيفون" الذين اشتروا أجهزتهم خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن مزايا "آبل إنتليجنس" وقبل إعلان تأجيل بعض وظائفها. وسيتعين على المستخدمين المؤهلين تقديم طلبات للحصول على التعويض، فيما ستتحدد قيمة المبلغ النهائي وفق عدد المطالبات المقبولة، رغم أن تقديرات أولية أشارت إلى إمكانية حصول بعض المستخدمين على ما يصل إلى 95 دولارًا عن كل جهاز مؤهل.

وتعد القضية من أبرز النزاعات القانونية المرتبطة بالتسويق لمنتجات الذكاء الاصطناعي، إذ تسلط الضوء على المسؤولية القانونية التي قد تواجهها شركات التكنولوجيا عند الترويج لقدرات لا تكون جاهزة للاستخدام الفعلي وقت طرح المنتجات، في ظل احتدام المنافسة في سوق الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.