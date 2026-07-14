طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع تجارة الصين إلى مستويات تفوق التوقعات

أشار التقرير إلى أن أسعار الرقائق ارتفعت بنحو 700% خلال العام الماضي نتيجة نقص الإمدادات، الأمر الذي وفر دفعة قوية للمصدرين، وساعد الاقتصاد الصيني على الحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط...

سجلت صادرات الصين ووارداتها نموًا فاق التوقعات خلال حزيران/يونيو، مدفوعةً بالطلب العالمي المتزايد على معدات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار أشباه الموصلات، ما أسهم في اتساع الفائض التجاري إلى 125.6 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 27% على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 19%، بعد نمو بلغ 19.4% في أيار/مايو. كما ارتفعت الواردات بنسبة 36% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزو محللون هذا الأداء إلى تسارع الاستثمارات العالمية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي رفعت الطلب على الرقائق الإلكترونية والمكونات المرتبطة بها، ما عزز التجارة في الاقتصادات الآسيوية، ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية وتايوان.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الرقائق ارتفعت بنحو 700% خلال العام الماضي نتيجة نقص الإمدادات، الأمر الذي وفر دفعة قوية للمصدرين، وساعد الاقتصاد الصيني على الحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

في المقابل، حذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يزيد اختلالات الاقتصاد الصيني ويجعله أكثر عرضة لتراجع الطلب العالمي، إضافة إلى استمرار الضغوط على سوق العمل.

وفي كوريا الجنوبية، قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 92% خلال حزيران/يونيو، مسجلةً أسرع معدل نمو منذ عام 2010، رغم تعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط، إذ هبط سهم "إس كيه هاينكس" بنسبة 15% خلال تعاملات الاثنين.

وعلى صعيد الطاقة، يترقب المستثمرون تطورات واردات الصين من النفط، في ظل توقعات باستئناف بكين تعزيز احتياطياتها الاستراتيجية خلال النصف الثاني من العام، بما قد يؤثر في توازن سوق النفط العالمية.