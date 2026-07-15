مخاوف خصوصيّة: "سامسونغ" تطاب باستخدام بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي

تستخدم الشركة هذه البيانات حاليًا لتقديم خدمات صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل جودة النوم، وتقديم توصيات مخصصة لتحسين العادات اليومية، ومتابعة مؤشرات اللياقة البدنية...

أثارت شركة "سامسونغ" جدلًا بين مستخدمي ساعات "غلاكسي ووتش" بعد ظهور إشعار يطلب من بعضهم الموافقة على استخدام البيانات الصحية التي تجمعها منصة "سامسونغ هيلث" في تدريب وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الخطوة في ظل توجه متزايد من شركات التكنولوجيا إلى الاستفادة من بيانات المستخدمين لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في مجالات الصحة واللياقة البدنية، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع المعلومات الصحية الحساسة.

وتجمع ساعات "غلاكسي ووتش" مجموعة واسعة من المؤشرات الحيوية، تشمل معدل ضربات القلب، وأنماط النوم، ومستويات النشاط البدني، والسعرات الحرارية المحروقة، ونسبة الأكسجين في الدم، وبيانات التمارين الرياضية، إلى جانب مؤشرات صحية أخرى توفرها مزايا "سامسونغ" المتقدمة.

وتستخدم الشركة هذه البيانات حاليًا لتقديم خدمات صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل جودة النوم، وتقديم توصيات مخصصة لتحسين العادات اليومية، ومتابعة مؤشرات اللياقة البدنية. إلا أن توظيفها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يوسع نطاق استخدامها ويثير نقاشًا بشأن حماية الخصوصية.

ويعتمد تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة من البيانات، إذ يمكن أن تساعد المعلومات الصحية المجمعة في تحسين قدرة الخوارزميات على تحليل أنماط النوم والنشاط البدني وتطوير خدمات صحية رقمية أكثر دقة.

وتتنافس "سامسونغ" و"آبل" و"غوغل" على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة القابلة للارتداء، بهدف تقديم تحليلات صحية أكثر تطورًا وتحويل الساعات الذكية إلى منصات للمراقبة الصحية الشخصية.

في المقابل، يؤكد خبراء الخصوصية أن البيانات الصحية تُعد من أكثر أنواع البيانات حساسية، ويطالبون بتوفير آليات موافقة واضحة تشرح للمستخدمين طبيعة المعلومات التي ستُستخدم، وأغراض استخدامها، وفترة الاحتفاظ بها، وما إذا كانت ستُشارك مع جهات أخرى.

كما أبدى بعض المستخدمين مخاوف من أن يؤدي رفض مشاركة البيانات إلى الحد من بعض مزايا "سامسونغ هيلث"، في حين ترى الشركة أن توظيف الذكاء الاصطناعي سيسهم في تطوير خدمات صحية أكثر دقة وفائدة.

ويعكس الجدل الدائر تحديًا متزايدًا يواجه قطاع التكنولوجيا، يتمثل في تحقيق التوازن بين تطوير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحفاظ على خصوصية البيانات الصحية وثقة المستخدمين.