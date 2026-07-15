"تشات جي بي تي وورك" يدخل سباق وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل

يأتي إطلاق الخدمة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على إنجاز الأعمال المكتبية، وهو توجه يُتوقع أن يغيّر أساليب العمل في قطاعات كثيرة

كشفت شركة "أوبن إيه آي" عن خدمة "شات جي بي تي وورك" (ChatGPT Work)، في خطوة تستهدف تحويل "شات جي بي تي" من روبوت محادثة إلى وكيل ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ مهام العمل عبر التطبيقات والملفات وسير العمل، في إطار التوجه المتسارع نحو تطوير ما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتتيح الخدمة للمستخدم تكليف النظام بهدف عام، ليتولى تخطيط خطوات التنفيذ وجمع المعلومات من التطبيقات والملفات المتصلة، ثم إعداد مخرجات جاهزة، مثل التقارير والعروض التقديمية والجداول والمستندات، بدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة أو تنفيذ أوامر منفصلة.

وبحسب "أوبن إيه آي"، يستطيع "تشات جي بي تي وورك" تقسيم المشاريع إلى مراحل، وتنفيذ مهام متعددة الخطوات بصورة شبه مستقلة، إلى جانب متابعة بعض المهام المجدولة ومراقبة التحديثات عند الحاجة. كما دمجت الشركة فيه قدرات من أداة "كودكس" (Codex) لتوسيع استخدامه خارج نطاق البرمجة، ليشمل مجالات الإدارة والتسويق والبحث وتحليل البيانات.

ويتمثل الفارق الرئيس بين الخدمة الجديدة والنسخة التقليدية من "تشات جي بي تي" في مستوى الاستقلالية؛ إذ يحدد المستخدم النتيجة النهائية المطلوبة، بينما يتولى النظام بناء مسار العمل وتنفيذ مراحله وصولًا إلى المخرجات المطلوبة.

ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على إنجاز الأعمال المكتبية، وهو توجه يُتوقع أن يغيّر أساليب العمل في قطاعات مثل الخدمات المالية والاستشارات والبرمجة وخدمة العملاء، عبر تمكين الموظفين من تفويض مهام كاملة لأنظمة ذكية.

في المقابل، يثير هذا التوجه تحديات تتعلق بحماية البيانات والخصوصية، مع اتساع صلاحيات هذه الأنظمة للوصول إلى ملفات المؤسسات وتطبيقاتها، ما يزيد الحاجة إلى ضوابط رقابية تحد من مخاطر تسريب المعلومات أو تنفيذ قرارات غير مناسبة.

وأكدت "أوبن إيه آي" أن المستخدم سيظل قادراً على متابعة سير عمل الوكيل، وتعديل مساره، والموافقة على الخطوات الحساسة قبل تنفيذها، في محاولة لتحقيق توازن بين استقلالية النظام والإشراف البشري، لا سيما في المجالات التي تتطلب قرارات مالية أو قانونية أو طبية.

ويمثل "تشات جي بي تي وورك" تحولًا في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تنتقل المنافسة من إنتاج النصوص والإجابات إلى بناء أنظمة قادرة على تنفيذ المهام وتحويل الأهداف إلى نتائج عملية داخل بيئات العمل.