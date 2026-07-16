اختراق سيبراني يسرّب آلاف الملفات المرتبطة بأكبر محطة نووية في الهند

حذر نيكولاس روث، المدير الأول في مبادرة التهديد النووي، من أن المعلومات المسربة قد تشكل خطرًا كبيرًا على أمن المحطة إذا استُغلت بصورة ضارة...

تعرضت بيانات مرتبطة بأكبر محطة للطاقة النووية في الهند لتسريب على الإنترنت المظلم، بعدما نشرت عصابة الفدية "وورلد ليكس" آلاف الملفات التي يُعتقد أنها تتضمن مخططات لأجزاء من المنشأة، إلى جانب معلومات عن الموردين ووثائق تشغيلية أخرى.

وأكدت مجموعة "ريلاينس"، إحدى الشركات المتعاقدة مع محطة كودانكولام للطاقة النووية، لوكالة "رويترز" تعرضها لاختراق جزئي لبيانات مخزنة على خادم تستضيفه شركة "يوتا" الهندية المتخصصة في خدمات مراكز البيانات، مشيرةً إلى أنها أبلغت السلطات الهندية بالحادث.

وتعد محطة كودانكولام، الواقعة في ولاية تاميل نادو، أكبر محطات الطاقة النووية السبع في الهند، وتشكل ركيزة أساسية في خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتوسيع إنتاج الطاقة النووية في البلاد.

وتعرف "وورلد ليكس" باستهداف المؤسسات عبر هجمات برامج الفدية، إذ تقوم بسرقة البيانات وابتزاز الضحايا مقابل عدم نشرها. وكانت العصابة قد استهدفت سابقًا شركتي "نايكي" و"تاتا"، ونشرت بيانات مسروقة بعد رفض دفع الفدية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت لـ"رويترز" إنها طالبت "تاتا" بفدية بلغت 1.5 مليون دولار مقابل عدم نشر ملفات تضمنت تصاميم سرية تخص عملاء من بينهم "آبل" و"تسلا".

وكشف الباحث المستقل في الأمن السيبراني راكيش كريشنان عن العثور على نحو 19 ألف ملف، بإجمالي 14.3 غيغابايت، مرتبطة بمحطة كودانكولام، نُشرت في 11 يونيو/حزيران. وتعود الوثائق إلى الفترة بين 2016 و2025، ويُعتقد أنها تشمل مخططات هندسية، وبيانات الموردين، وسجلات اجتماعات وتفتيش، وتقارير مراجعة المعدات، ووثائق تأمين.

وبحسب الباحث، تمثل هذه الملفات الجزء الأكثر حساسية من بين نحو 858 ألف ملف يعود إلى مجموعة "ريلاينس" نشرته العصابة.

وحذر نيكولاس روث، المدير الأول في مبادرة التهديد النووي، من أن المعلومات المسربة قد تشكل خطرًا كبيرًا على أمن المحطة إذا استُغلت بصورة ضارة. وأضاف أن الحادث يسلط الضوء على تصاعد تهديدات الأمن السيبراني في الهند، في ظل محدودية قدرات كثير من الشركات على مواجهة الهجمات الإلكترونية.