بقيادة صينية: 29 دولة تؤسس منظمة دولية للتعاون في الذكاء الاصطناعي

ضمت قائمة الأعضاء المؤسسين دولًا من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، من بينها روسيا، وروسيا البيضاء، وصربيا، وكوبا، والبرازيل، وفنزويلا، إلى جانب 10 دول أفريقية و12 دولة آسيوية...

وقعت 29 دولة اتفاقًا لتأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تقودها الصين بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير إطار عالمي لحوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة شنغهاي، عشية انطلاق المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، بحضور ممثلي الدول المؤسسة، فيما تقرر أن تستضيف المدينة المقر الدائم للمنظمة، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وضمت قائمة الأعضاء المؤسسين دولًا من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، من بينها روسيا، وروسيا البيضاء، وصربيا، وكوبا، والبرازيل، وفنزويلا، إلى جانب 10 دول أفريقية و12 دولة آسيوية.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال افتتاح المؤتمر، رؤية بكين لدورها في صياغة قواعد الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز حضورها في إدارة الملفات المرتبطة بالتقنيات الناشئة على المستوى الدولي.

وكانت بكين قد طرحت فكرة إنشاء المنظمة خلال النسخة السابقة من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، إلا أن الاتفاق الموقع اليوم يمثل أول خطوة رسمية لإطلاقها، بعد انضمام الدول المؤسسة وتوقيعها على الاتفاق.