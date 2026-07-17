"غوغل بلاي" يفتح أبوابه للمتاجر المنافسة في الولايات المتحدة

بموجب النظام الجديد، ستتمكن المتاجر المنافسة من استخدام أوصاف التطبيقات ولقطات الشاشة والمواد التعريفية الموجودة في قوائم "غوغل بلاي"...

يستعد متجر "غوغل بلاي" لإجراء أحد أكبر التغييرات في تاريخه، إذ سيبدأ اعتبارًا من 22 تموز/يوليو السماح لمتاجر تطبيقات "أندرويد" التابعة لجهات خارجية في الولايات المتحدة بعرض تطبيقاتها عبر منصاتها باستخدام قوائم متجر "غوغل بلاي".

ويأتي هذا التحول بعد انتهاء المحاولة المشتركة بين "غوغل" وشركة "إيبك غيمز" لتعديل أمر قضائي صدر في إطار نزاعهما القانوني، ما يُلزم "غوغل" بتنفيذ الحكم الأصلي الذي يفرض إتاحة توزيع التطبيقات القادمة من المتاجر المنافسة عبر "غوغل بلاي".

كما أكدت الشركة في صفحة دعم رسمية أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 22 تموز/يوليو.

وبموجب النظام الجديد، ستتمكن المتاجر المنافسة من استخدام أوصاف التطبيقات ولقطات الشاشة والمواد التعريفية الموجودة في قوائم "غوغل بلاي". وعند اختيار المستخدم أحد التطبيقات، سيجري تنزيله من خلال "غوغل" وفق آلية التثبيت المعتادة، فيما ستواصل الشركة تحصيل رسوم الخدمة المرتبطة بعمليات التنزيل.

وسيكون بإمكان المطورين إتاحة قوائم تطبيقاتهم لجميع المتاجر المعتمدة، أو تخصيصها لمتاجر محددة، أو الامتناع عن المشاركة بالكامل.

وفي المقابل، ستدفع متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية رسومًا سنوية قدرها 5000 دولار مقابل مراجعات الأمان والامتثال للسياسات، كما سيقتصر عملها على السوق الأميركية.

ورغم أن الخطوة توسع فرص ظهور المتاجر البديلة أمام مستخدمي "أندرويد"، فإن "غوغل" ستحتفظ بدور محوري في تنظيم المنافسة، إذ ستواصل وضع معايير قبول المتاجر والمطورين المؤهلين للمشاركة في النظام الجديد.