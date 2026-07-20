اضطرابات داخل "إكس إيه آي" مع رحيل مؤسسين وتحديات إدارية

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الشركة شرعت خلال آذار/مارس الماضي في خطة لخفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 30%، وشملت عمليات تسريح نُفذت دون إخطار مسبق لبعض الموظفين...

تواجه شركة "إكس إيه آي"، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمملوكة لإيلون ماسك، اضطرابات داخلية متواصلة، وسط تغييرات إدارية ورحيل عدد من الموظفين والمؤسسين، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز موقعها في سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الشركة شرعت خلال آذار/مارس الماضي في خطة لخفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 30%، وشملت عمليات تسريح نُفذت دون إخطار مسبق لبعض الموظفين. كما واجهت الشركة صعوبات في استقطاب موظفين جدد نتيجة نقص الكوادر في قسم الموارد البشرية، ما أدى إلى تأخر استكمال إجراءات التوظيف للمرشحين.

وفي محاولة لإعادة تنظيم الشركة، عيّن ماسك مايكل نيكولز رئيسًا لـ"إكس إيه آي"، واضعًا ضمن أولويات المرحلة المقبلة تحسين أداء روبوت الدردشة "غروك" لمنافسة نموذج "كلود" الذي تطوره شركة "أنثروبيك"، وهو توجه انعكس في عدد من المشاريع الداخلية وأهداف الشركة المعلنة.

وتزامنت هذه التطورات مع أزمات أثرت في بيئة العمل، من بينها انتقادات وُجهت إلى "غروك" بعد استخدامه في إنشاء صور غير لائقة لأشخاص حقيقيين، إضافة إلى شكاوى موظفين بشأن عدم صرف مبالغ سبق أن وُعدوا بها مقابل المشاركة في برامج مرتبطة بتطوير النموذج.

كما شهدت الشركة موجة استقالات طالت مؤسسيها، إذ غادر جميع المؤسسين الأحد عشر الشركة بعد فترة وجيزة من استكمال عملية دمج "إكس إيه آي" مع "سبيس إكس"، استعدادًا لطرحها للاكتتاب العام.

وفي ظل هذه التطورات، أبدى بعض الموظفين، بحسب التقرير، تحفظات على أسلوب إدارة ماسك لمشروعات الذكاء الاصطناعي، معتبرين أن خبرته في مجالات السيارات والفضاء لا تنعكس بالضرورة على تطوير النماذج الذكية، في وقت يواصل فيه العمل على مشاريع طموحة في هذا المجال.