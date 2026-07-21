الصين تدرس تشديد قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق

تجري الجهات التنظيمية، بقيادة وزارة التجارة، مشاورات مع شركات صينية تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية لبحث آليات الحد من انتقال التقنيات المتطورة إلى الخارج ومنع استحواذ شركات غربية على شركات ناشئة وتقنيات صينية متقدمة...

تدرس السلطات الصينية تشديد الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في خطوة تعكس توجه بكين لتعزيز السيطرة على التقنيات المتقدمة والحفاظ عليها باعتبارها أصولًا استراتيجية، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وبحسب الصحيفة، تجري الجهات التنظيمية، بقيادة وزارة التجارة، مشاورات مع شركات صينية تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية لبحث آليات الحد من انتقال التقنيات المتطورة إلى الخارج ومنع استحواذ شركات غربية على شركات ناشئة وتقنيات صينية متقدمة.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته "رويترز" في وقت سابق من تموز/يوليو، أفاد بأن السلطات الصينية عقدت اجتماعات مع كبرى شركات التكنولوجيا لبحث فرض قيود على وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، بما في ذلك النماذج التي لم تُطرح بعد.

وذكرت "فاينانشال تايمز"، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات، أن وزارة التجارة تواصلت مع شركات، من بينها "علي بابا" و"بايت دانس" و"Zhipu AI"، لمناقشة فرض قيود على نقل البيانات الأساسية المستخدمة في تدريب النماذج إلى خارج الصين، إضافة إلى مراجعة آليات إتاحة تحميل هذه النماذج للمستخدمين الأجانب.

كما تبحث الوزارة، بحسب التقرير، فرض قيود قد تمنع شركات أجنبية لتصنيع الرقائق، مثل "كوالكوم" و"TSMC"، من إنتاج رقائق متطورة تعتمد على تصاميم طورتها شركات صينية، من بينها "هواوي" و"علي بابا" و"بايت دانس".

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، واتجاه البلدين إلى فرض قيود متزايدة على تصدير التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.