بدعم من جيف بيزوس والحكومة البريطانية: شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تجمع أكثر من 450 مليون دولار

عززت الشركة فريقها التنفيذي بانضمام جون جياناندريا، المدير السابق في "آبل" و"غوغل"، للمساعدة في تأسيس عملياتها في الولايات المتحدة، إلى جانب تعاونها مع أبي تالوالكار، عضو مجلس إدارة "إيه إم دي" ورئيس مجلس إدارة "لام ريسيرش"...

جمعت شركة "كاسب" البريطانية الناشئة، المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مواد جديدة للصناعات المتقدمة، تمويلاً بقيمة 450 مليون دولار، في جولة استثمارية رفعت قيمتها السوقية إلى 2.6 مليار دولار، بمشاركة مؤسس "أمازون" جيف بيزوس وصندوق الذكاء الاصطناعي السيادي التابع للحكومة البريطانية.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة كامبريدج مقرًا لها، إن التمويل الجديد سيدعم خطط التوسع الدولي، بما يشمل افتتاح مكتب في سنغافورة، وزيادة عدد الموظفين في كامبريدج وأمستردام وبرلين وطوكيو والولايات المتحدة.

وأعلنت "كاسب" إطلاق تحالف "AI Materials Foundry"، الذي يضم أكثر من 48 شركة ومؤسسة بحثية وصناعية، بهدف تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تساعد على اكتشاف مواد جديدة يمكن استخدامها في صناعة أشباه الموصلات وقطاعات أخرى.

وتسعى الشركة إلى تقليص الوقت اللازم لتطوير المواد المتقدمة، إضافة إلى خفض الاعتماد على المعادن النادرة، مثل الإيريديوم والروثينيوم، في سلاسل توريد صناعة الرقائق الإلكترونية.

ويضم التحالف شركات كبرى، من بينها "إنفيديا" و"ميتا" و"هيونداي"، ويهدف إلى توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتطوير مواد جديدة يمكن أن تحسن كفاءة البطاريات وشبكات الطاقة، وتعزز أداء أشباه الموصلات التي تشكل أساس تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن العالم يحتاج إلى مواد جديدة لم تُكتشف بعد لمواصلة التقدم الصناعي، معتبرة أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة العلمية وبيانات الأبحاث يمكن أن يسرع عمليات الاكتشاف.

ويعد هذا الاستثمار الجولة التمويلية الثانية للشركة، بعد جمعها 100 مليون دولار العام الماضي، كما تمثل "كاسب" رابع شركة تحصل على دعم من صندوق الذكاء الاصطناعي السيادي البريطاني المخصص لدعم الشركات الناشئة، فيما لم تكشف الحكومة البريطانية عن قيمة مساهمتها.

وأكدت وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن الاستثمار يهدف إلى دعم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية القادرة على تطوير حلول للتحديات المرتبطة بالطاقة والتغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما عززت الشركة فريقها التنفيذي بانضمام جون جياناندريا، المدير السابق في "آبل" و"غوغل"، للمساعدة في تأسيس عملياتها في الولايات المتحدة، إلى جانب تعاونها مع أبي تالوالكار، عضو مجلس إدارة "إيه إم دي" ورئيس مجلس إدارة "لام ريسيرش".