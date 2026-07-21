تعليق الاشتراكات الجديدة في النموذج الصيني "كيمي كي 3" بسبب الإقبال الكبير

يأتي القرار في وقت تزداد فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والأميركية، مع تنامي الاهتمام العالمي بالنماذج الصينية مفتوحة الأوزان ومنخفضة التكلفة، وفي مقدمتها نماذج "ديب سيك" و"كيمي" و"كوين"...

أعلنت شركة "مونشوت إيه آي" الصينية تعليق استقبال الاشتراكات الجديدة في نموذج الذكاء الاصطناعي "Kimi K3"، بعد أيام من إطلاقه، إثر طلب مرتفع تجاوز القدرة التشغيلية الحالية للشركة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" ومنصات التواصل الصينية، إن النموذج حظي بإقبال فاق التوقعات، وإن حجم الطلب خلال أول 48 ساعة اقترب من الحد الأقصى لقدراتها التشغيلية، مؤكدة أنها ستمنح الأولوية للمشتركين الحاليين، قبل استئناف استقبال المشتركين الجدد تدريجياً مع توسيع البنية التحتية.

ويأتي القرار في وقت تزداد فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والأميركية، مع تنامي الاهتمام العالمي بالنماذج الصينية مفتوحة الأوزان ومنخفضة التكلفة، وفي مقدمتها نماذج "ديب سيك" و"كيمي" و"كوين".

ويضم "Kimi K3" نحو 2.8 تريليون معامل، وتصفه الشركة بأنه أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح الأوزان في العالم، وقد طُرح بهدف منافسة النماذج المتقدمة التي تطورها شركات "OpenAI" و"أنثروبيك".

ورأى كبير المحللين في شركة "Omdia"، ليان جي سو، أن الضغط على البنية التحتية الحاسوبية بعد إطلاق النموذج يعكس نقصاً في الموارد الحاسوبية اللازمة لتلبية الطلب المفاجئ، مرجحاً أن الشركة لم تتوقع حجم الإقبال، خصوصاً أن تشغيل النموذج يتطلب قدرات حوسبية كبيرة.

وسجل "Kimi K3" نتائج متقدمة بعد إطلاقه، إذ تصدر تصنيف منصة "Arena" في فئة برمجة الواجهات الأمامية، ما عزز الاهتمام به داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أسهم إطلاق النموذج في زيادة الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وسط مخاوف من أن تؤدي النماذج الصينية منخفضة التكلفة إلى تعزيز المنافسة وتقليص القوة التسعيرية للشركات الأميركية، رغم القيود التي تفرضها واشنطن على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

ويأتي إطلاق "Kimi K3" ضمن موجة متسارعة من النماذج الصينية الجديدة، إذ كشفت "علي بابا" أخيراً عن نموذج "Qwen3.8 Max" الذي يضم 2.4 تريليون معامل، فيما أطلقت شركة "Zhipu AI" خلال الشهر الماضي نموذج "GLM-5.2"، في إطار سباق متواصل لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً.